COVID-19: l’opposition réclame des décisions transparentes à Ottawa

OTTAWA — Que faudra-t-il au gouvernement fédéral pour lever les règles de vaccination contre la COVID-19 ? Le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos dit que c’est compliqué.

Les membres conservateurs et néo-démocrates du comité de la santé de la Chambre des communes ont talonné le ministre avec des questions sur un calendrier, un point de repère ou un ensemble de conditions qui déclencheraient la fin des exigences en matière de vaccins pour les voyageurs et les employés fédéraux.

« (Les Canadiens) veulent savoir ce qu’il faudra pour que les mandats prennent fin », a déclaré le porte-parole conservateur Michael Barrett devant le comité, lundi.

M. Duclos n’avait pas de réponse unique, donnant plutôt une longue liste d’indicateurs que le gouvernement fédéral surveille.

La décision, a-t-il dit, sera basée sur tout, depuis le taux de vaccination, la capacité hospitalière et l’épidémiologie nationale et internationale jusqu’à l’impact de la COVID longue, l’économie et d’autres critères sociaux.

Bien que les mandats soient examinés chaque semaine, il a déclaré qu’il serait « irresponsable » de répondre s’il existe un plan spécifique pour mettre fin aux mandats fédéraux de santé publique.

« Être responsable signifie que vous devez suivre les preuves, la science et le principe de précaution et ajuster ou analyser les politiques à mesure que les choses évoluent », a-t-il déclaré.

Les partis d’opposition réclament de plus en plus plus de transparence sur la façon dont le gouvernement fédéral prend les décisions en matière de santé publique relevant de sa compétence.

« Je trouve cela assez choquant, qu’il n’y ait pas de réponse à donner, que c’est beaucoup trop complexe pour que le comité de la santé et les Canadiens comprennent », a déclaré le député conservateur Stephen Ellis au ministre en comité.

Lorsqu’on lui a demandé quelles mesures spécifiques pourraient être utilisées pour décider quand il est suffisamment sûr d’annuler des mandats fédéraux, M. Duclos a plutôt proposé une liste de chiffres différents.

Il a déclaré qu’il y avait probablement environ 20 000 nouveaux cas de COVID-19 et un taux de 10 à 30 % de personnes infectées développant la COVID longue.

Il a également déclaré au comité que 23 000 $ est le coût moyen pour traiter un patient atteint de la COVID-19 à l’hôpital, que moins de 60 % des Canadiens éligibles ont reçu un vaccin de rappel et que 59 personnes sont décédées du virus au Canada dimanche.

« Cela vous donne un exemple du type de chiffres, de personnes et de faits que nous devons prendre en compte », a-t-il souligné.

La situation de la COVID-19 est « instable », a déclaré au comité la responsable de la santé publique, la Dre Theresa Tam.

À l’échelle internationale, il y a eu une augmentation des cas de COVID-19 en grande partie due à une sous-mutation de la variante Omicron appelée BA.2.

Bien qu’elle ne prenne finalement pas de décisions sur les mandats fédéraux, la Dre Tam a suggéré que le gouvernement attend de voir s’il y a une résurgence dans les semaines à venir et comment les systèmes de santé provinciaux sont capables de le gérer.