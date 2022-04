COVID-19: le N.-B. signale dix décès et une hausse de patients aux soins intensifs

FREDERICTON — Les autorités de santé du Nouveau-Brunswick rapportent dix nouveaux décès liés à la COVID-19 ainsi qu’une hausse du nombre de patients admis aux soins intensifs.

Ces données publiées mardi couvrent la période entre le 3 et le 9 avril.

En date de samedi, on comptait 79 patients hospitalisés atteints de la COVID-19, soit un de plus que la semaine précédente.

Parmi eux, 13 patients étaient traités aux soins intensifs, soit quatre de plus que la semaine précédente.

Depuis le début de la pandémie, la province déplore 368 décès liés à la COVID-19.

Au cours des sept jours précédents le 9 avril, le Nouveau-Brunswick a rapporté en moyenne 570 nouvelles infections quotidiennes au coronavirus.

Deux décès à l’Î.-P.-É.

L’Île-du-Prince-Édouard a rapporté deux décès supplémentaires attribués à la COVID-19. Les autorités sanitaires ont déclaré mardi que ces décès sont survenus au cours de la dernière semaine et concernent une personne âgée entre 60 et 79 ans ainsi qu’une autre âgée de plus de 80 ans.

La province a recensé 21 décès dus à la pandémie depuis le début de la crise sanitaire.

Selon les autorités, 12 éclosions sont en cours dans des centres de soins de longue durée, des centres de santé communautaires et des établissements de détention.

À cela s’ajoutent 32 centres de la petite enfance et établissements préscolaires où des cas ou des éclosions ont été rapportés. Un seul endroit est toutefois fermé pour cette raison.

Au total, 17 patients sont hospitalisés en raison du coronavirus, dont trois dans une unité de soins intensifs. Un autre groupe de 19 patients a reçu un diagnostic positif à la COVID-19 après avoir été admis pour d’autres motifs.