COVID-19: de nouveaux assouplissements entrent en vigueur aux frontières lundi

OTTAWA — Les enfants non vaccinés contre la COVID-19 âgés de 5 à 11 ans accompagnés d’un adulte entièrement vacciné n’ont plus à être soumis à un test de dépistage de la COVID-19 à leur arrivée au Canada.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a annoncé vendredi dernier ce changement qui est entré en vigueur ce lundi, à 00h01.

Ottawa a précisé que les enfants de 12 ans et plus non vaccinés doivent, pour leur part, continuer d’être testés pour la COVID-19 pour entrer au Canada.

D’autres assouplissements aux mesures sanitaires entrent aussi en vigueur ce lundi, comme la levée de l’obligation, pour les voyageurs entièrement vaccinés qui entrent au Canada, de fournir un plan de quarantaine. Il en va de même pour les personnes non vaccinées pour une raison médicale et les enfants de 5 à 11 ans accompagnés d’un proche vacciné.

L’administrateur en chef adjoint de l’ASPC, le Dr Howard Njoo, a expliqué que considérant la situation actuelle et que la vaste majorité des Canadiens se sont fait vacciner, c’est un bon moment pour assouplir un peu ce qui se passe aux frontières.

Au Canada, le port du masque demeure tout de même obligatoire à bord des avions et des trains.

Les nouveaux assouplissements maintenant en vigueur font en sorte que les voyageurs revenant au Canada qui sont entièrement vaccinés ne sont plus tenus de porter un masque dans tout lieu public pour une durée de 14 jours. Cependant, si une exigence provinciale de couvre-visage est en vigueur, comme au Québec, c’est celle-ci qui prévaut.