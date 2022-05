Conseil national de Québec solidaire: Françoise David critique sévèrement la CAQ

MONTRÉAL — La prochaine campagne électorale sera «cruciale» pour le Québec, estime l’ancienne députée et cofondatrice de Québec solidaire (QS) Françoise David.

Les électeurs devront essentiellement choisir entre «deux grands projets»: celui de QS et celui de la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault.

Mme David a sévèrement critiqué la CAQ durant son discours devant environ 400 délégués réunis en conseil national au Cégep du Vieux Montréal, samedi matin.

Elle a reproché au parti de M. Legault son «incroyable mollesse» en matière environnementale, et déclaré qu’il était «triste et scandaleux» d’avoir abandonné la réforme du mode de scrutin.

Au chapitre de l’immigration, Mme David a dit rejeter le «nationalisme conservateur» ainsi que la «rhétorique mesquine» de la CAQ qui veut seulement «faire peur au monde».

Elle a qualifié de «dérive électoraliste et conservatrice» la «sortie intempestive» de François Legault, qui récemment réclamait la fermeture du chemin Roxham en sachant que «ça ne règle rien».

«Il en profite pour répéter à la population québécoise qu’une immigration « incontrôlée » est une menace à la survie de notre nation, et moi, je n’en peux plus de cette rhétorique mesquine», a-t-elle fustigé.

Indignation autour de la loi 96

Mais les applaudissements se sont vite transformés en grommellements au moment d’aborder la loi 96 resserrant les mesures pour protéger la langue française au Québec.

Quelques militants ont fait connaître leur mécontentement face à la position des députés de QS, qui, mardi dernier, ont voté pour l’adoption de la loi 96 à l’Assemblée nationale.

«Je trouve ça très décevant qu’il n’y avait personne (…) qui a pensé consulter les membres», s’est plaint Sam Boskey.

Le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, a présenté une motion d’urgence expliquant la position du caucus. Il a assuré qu’une fois au pouvoir, QS modifierait certains pans de la loi.

«On ne va pas se faire de cachettes ce matin: l’adoption du projet de loi 96 a fait beaucoup réagir, a-t-il concédé devant les délégués. On entend les craintes, le mécontentement, (…) l’indignation.»

Sa motion promet d’allonger la période durant laquelle les nouveaux arrivants pourront obtenir des services publics dans une autre langue que le français.

Et de reconnaître officiellement un statut particulier pour les langues autochtones ancestrales ainsi que les droits linguistiques qui y sont rattachés.

La motion a finalement été adoptée à la majorité.

QS veut faire mentir les pronostics

Le conseil national de samedi vise à motiver les troupes en vue de la campagne électorale qui sera déclenchée probablement vers la fin août.

Le plus récent sondage Léger suggère que la CAQ remporterait une victoire éclatante; le parti récolte 46 % des intentions de vote, comparativement à 13 % pour QS.

Aucun sondeur en 2018 n’avait prédit que QS remporterait 10 sièges, a contre-attaqué Gabriel Nadeau-Dubois, qui affirme vouloir faire «mentir les pronostics».

Selon lui, et la présidente du parti Alejandra Zaga Mendez, des gains sont possibles «partout» au Québec, plus précisément à Montréal, en Estrie, dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

QS compte parmi ses nouveaux candidats la Dre Mélissa Généreux, l’avocat spécialisé en immigration Guillaume Cliche-Rivard et Haroun Bouazzi, qui est vice-président à la Banque de développement du Canada.

Soixante-six candidates et candidats ont été investis, et le parti promet d’en avoir 107 d’ici la fin juin. Mme Zaga Mendez a confirmé que QS avait amassé 400 000 $ depuis le début de l’année.