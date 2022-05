Congrès de la CAQ: la fierté chasse tous les autres enjeux

DRUMMONDVILLE, Qc — Les caquistes sont des gens fiers. Fiers d’eux-mêmes, fiers d’être Québécois. C’est à la fois l’image qu’ils veulent donner de leur formation politique et le principal message qu’ils choisissent de livrer à la population, à quatre mois de l’échéance électorale.

La Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault a choisi d’évacuer tous les thèmes ne se rapportant pas à la fierté d’être Québécois pour son dernier grand rassemblement avant la prochaine campagne générale.

Le congrès de la CAQ, qui se tient à Drummondville tout le week-end, réunira entre 1000 et 1400 militants, sous haute surveillance policière, en présence du chef du parti et premier ministre, François Legault, qui a reçu un accueil triomphal, en se présentant en matinée au Centrexpo totalement clôturé, accompagné de son épouse, Isabelle Brais.

Sauf erreur, personne sur place ne portait de masque.

Impossible de calculer le nombre de policiers, certains à cheval, réquisitionnés pour assurer le bon fonctionnement de l’événement, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’édifice, où n’entre pas qui veut, après des contrôles de sécurité stricts. Il y avait peu de manifestants à l’extérieur en matinée, quelques centaines tout au plus.

L’événement, co-animé par la future candidate de la CAQ dans Sherbrooke, l’ex-députée bloquiste Caroline St-Hilaire, servira en fait surtout à fouetter l’ardeur des troupes et à recruter des bénévoles prêts à s’impliquer durant la campagne électorale dans toutes les régions du Québec, à la fin de l’été.

Tout est en place pour donner une image lisse de l’action gouvernementale, alors que samedi matin les ministres présents sur place ont justifié tour à tour le choix du parti de n’aborder aucun enjeu susceptible d’embarrasser le gouvernement ou de provoquer un débat sur un ou l’autre des grands enjeux qui font l’actualité politique au jour le jour.

Aucune des 23 résolutions étudiées par les membres, et expédiées en moins de deux heures, ne porte sur l’attente à l’urgence ou pour une chirurgie, le vieillissement de la population ou le sort à réserver aux personnes âgées, la grave pénurie de main-d’œuvre, la crise du logement, le troisième lien ou le manque criant de places en garderie. Pas un mot sur la hausse du coût de la vie. Aucune allusion à la lutte aux gaz à effet de serre.

En mêlée de presse, le ministre de l’Environnement, Benoît Charette, a dit que le Québec avait «toutes les raisons d’être très fier» de son bilan en environnement. Chaque congrès du parti a sa thématique, a-t-il fait valoir.

Le jour même, un sondage Léger révélait que près d’un électeur sur deux (48 %) se montre insatisfait du bilan environnemental du gouvernement.

La vice-première ministre, Geneviève Guilbault, a dit que la fierté n’était pas un sujet secondaire, à ses yeux. «C’est un sujet à part entière qui mérite autant de considération que les autres», qu’il s’agisse de santé ou d’économie. Elle a ajouté que les gens sont plus fiers que jamais d’être Québécois, grâce à l’action du gouvernement, qui a su raviver la flamme nationaliste depuis quatre ans.

Selon elle, «il y a d’autres forums» disponibles aux militants pour qu’ils puissent exprimer leurs vues sur différents enjeux.

La ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, a commenté en disant qu’il y avait «des débats tout le long de l’année» à la CAQ.

Il faudra attendre la fin de l’été pour connaître la plateforme électorale de la CAQ.

Le cahier de propositions, toutes teintées d’un fort sentiment nationaliste et axées sur des questions identitaires, porte notamment sur un meilleur enseignement de l’histoire du Québec, la révision de l’enseignement du français au primaire et au secondaire, une meilleure protection des édifices patrimoniaux, un soutien accru aux productions télévisuelles et cinématographiques québécoises et la création d’un musée de l’histoire.

M. Legault prononcera un discours sur le thème de la fierté d’être Québécois dimanche matin.

Le congrès sera aussi l’occasion d’annoncer dimanche des candidatures à la prochaine élection.