Commonwealth: le prince Charles cite les initiatives du Canada pour la réconciliation

KIGALI, Rwanda — Le prince Charles a inauguré vendredi la 26e réunion des dirigeants des pays du Commonwealth qui a lieu à Kigali, au Rwanda, en faisant l’éloge du Canada.

Il a exhorté les participants à tirer des leçons des efforts de réconciliation autochtone accomplis par le Canada et à retenir des leçons du passé.

L’héritier du trône a ajouté que sa femme Camilla, la duchesse de Cambridge, et lui ont été profondément touchés le mois dernier lors de leur séjour au Canada par les témoignages de représentants de peuples autochtones et non autochtones qui, a-t-il dit, ont lancé une réflexion honnête sur les moments les plus sombres de leur histoire commune.

Le prince Charles a affirmé que les racines du Commonwealth plongent profondément dans des périodes douloureuses de l’histoire et que si l’association de ses membres veut avancer dans l’harmonie, les nations doivent reconnaître ce passé.

Il a aussi voulu préciser avant le sommet que la relation de chaque nation avec la Couronne, que ce soit en tant que république ou monarchie, appartient à chacune d’entre elles et que les pays ont le droit de rompre leurs liens.

Le premier ministre Trudeau doit tenir vendredi des réunions bilatérales avec d’autres dirigeants pour tenter de rallier les pays du Commonwealth aux objectifs climatiques du Canada et à sa vision de l’invasion russe de l’Ukraine.

Son agenda prévoit une rencontre avec le président de la Commission de l’Union africaine et des entretiens avec les dirigeants d’Antigua-et-Barbuda, du Ghana et de la Zambie.