Collision entre 2 véhicules sur l’autoroute 50: 1 décès et 5 blessés, dont 3 graves

BROWNSBURG-CHATHAM, Qc — Une jeune femme a perdu la vie quelques heures après avoir été impliquée dans une collision entre deux véhicules survenue tard jeudi après-midi sur l’autoroute 50 près de Brownsburg-Chatham, dans les Laurentides.

L’accident a aussi fait cinq blessés qui ont été transportés à l’hôpital; il semble qu’ils auront tous la vie sauve.

Selon les premiers éléments d’enquête de la Sûreté du Québec (SQ), un homme âgé de 25 ans et la victime du même âge circulaient vers l’ouest à bord d’une voiture qui a dévié de sa trajectoire. Elle a percuté une camionnette qui venait en sens inverse et qui transportait un homme, une femme et deux enfants.

La SQ signale que les précipitations qui s’abattaient sur le secteur au moment de la collision ont possiblement réduit la visibilité sur l’autoroute 50 et modifié la trajectoire de l’automobile.

Le conducteur de la voiture et les deux adultes assis dans la camionnette ont tous subi des blessures importantes. Les deux enfants n’ont subi que des blessures légères.

La police a entrepris des démarches pour savoir si l’alcool ou des stupéfiants pourraient avoir joué un rôle dans cette tragédie routière. Un agent expert en reconstitution de scène d’accident de la SQ a été dépêché sur les lieux.

L’autoroute 50 a dû être fermée pendant un certain temps dans les deux directions entre les kilomètres 239 et 252. Un détour a été mis en place par la route 148.