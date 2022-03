Chèque de 500 $: le meilleur choix dans les circonstances, dit le ministre Girard

MONTRÉAL — Critiquée par l’opposition, la décision de verser un chèque de 500 $ à la très grande majorité des contribuables était la meilleure solution pour aider les ménages à composer avec la flambée de l’inflation, a défendu le ministre des Finances, Eric Girard, lors d’une allocution devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, lundi.

«Lorsqu’on est ministre des Finances, on maximise sous contrainte et incertitude, a dit le ministre devant l’auditoire composé de gens d’affaires. C’est-à-dire qu’on fait la meilleure mesure dans des circonstances sous-optimales.»

Mesure phare du budget dévoilé la semaine dernière, le gouvernement versera un chèque de 500 $ aux contribuables gagnant 100 000 $ ou moins afin de les aider à absorber l’inflation plus forte que prévu. La mesure touche 6,4 millions de personnes.

La décision a été décriée par l’opposition qui accuse la mesure d’être «électoraliste». Les partis d’opposition ont aussi remis en question la pertinence d’accorder une aide aux contribuables ayant des revenus pouvant aller jusqu’à 100 000 $, voire plus si on considère la déduction fiscale pour la contribution au REER.

M. Girard juge, pour sa part, que la compensation de 500 $ n’est pas électoraliste. Il souligne que Revenu Québec a eu la consigne de verser le 500 $ à partir des déclarations traitées le 23 mars. «Je ne peux pas être plus loin de l’élection que ça. Je ne peux pas donner le 500 $ avant de l’avoir annoncé.»

La mesure était «supérieure à tout ce qui était proposé», juge le ministre. Il l’a comparée aux propositions de geler les tarifs d’électricité ou de baisser les taxes à la consommation «qu’on aurait dû remonter après».

Trop de chèques?

L’économiste en chef du Mouvement Desjardins, Jimmy Jean, croit cependant que le gouvernement Legault aurait dû offrir un soutien à un bassin plus restreint de ménages. «Ne perdons pas de vue le fait que les ménages à revenu moyen et élevé disposent encore d’un important excédent d’épargne, commente-t-il dans une note publiée vendredi. Ils ont ainsi des options à leur disposition et n’ont pas besoin de l’aide du gouvernement.»

Le gouvernement aide davantage les ménages à plus faible revenu lorsqu’on tient compte des mesures annoncées en novembre dernier lors de la mise à jour économique, a répondu M. Girard en entrevue après son allocution. Versée en janvier, une autre contribution de 400 $ pour un couple ou de 275 $ pour une personne vivant seule était destinée à 3,3 millions de contribuables, a-t-il souligné.

Avec son budget, le gouvernement voulait que la nouvelle mesure soit élargie à un plus grand nombre de personnes. «C’est une question de rejoindre le plus de personnes possible sur un panier de consommation de base, c’est-à-dire le premier 25 000 $ de consommation.»