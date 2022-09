CH: Greenpeace demande aux partisans de peinturer en noir le logo de la RBC

MONTRÉAL — Greenpeace s’insurge contre la décision du Canadien de Montréal de mettre sur son chandail le logo de l’une des banques qui financent le plus les énergies fossiles à l’échelle mondiale.

L’équipe de hockey et RBC Banque Royale ont annoncé lundi matin une entente de partenariat selon laquelle le logo RBC figurera sur les chandails à domicile des joueurs du Canadien portés au Centre Bell à compter de la prochaine saison.

« Nous sommes très fiers de nous associer à une marque aussi emblématique que RBC», a indiqué France Margaret Bélanger, présidente de la division sports et divertissement du Groupe CH, dans un communiqué.

Mais pour Greenpeace Québec, ce n’est pas de la fierté, mais plus de la «honte» que devrait ressentir l’équipe.

«C’est la pire banque canadienne, celle qui contribue le plus au changement climatique», s’est insurgé le porte-parole de Greenpeace, Patrick Bonin, en entrevue avec La Presse Canadienne.

«On interpelle les fans qui comptent s’acheter un chandail et on leur demande de peinturer en noir le logo de la RBC parce que c’est ce que fait cette entreprise, elle est en train de souiller littéralement la Sainte-Flanelle», a ajouté Patrick Bonin.

Parmi les plus grandes banques du monde, la Banque Royale du Canada est en cinquième position au niveau des investissements dans les énergies fossiles avec 160 milliards $ entre 2016 et 2020, selon le rapport Banking on Climate Chaos, publié par un consortium de groupes écologistes au printemps dernier.

Au Canada, la RBC figure en tête de liste du financement accordé à ce secteur et elle a pratiquement doublé son aide à cette industrie de 2020 à 2021, passant de 19 à 39 milliards $, selon les données de l’étude Banking on Climate Chaos.

Paradoxalement, la même année qu’elle doublait son aide aux énergies fossiles, la RBC annonçait aussi son engagement à aligner son portefeuille de prêts et d’investissements en vue d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Le CH prétend être «vert»

Sur son site internet, le CH se targue pourtant d’avoir lancé le programme «Vert le but!», un projet «ambitieux et vaste ayant pour but de positionner le club comme chef de file en matière de gestion environnementale à travers le sport professionnel».

Le club de hockey affirme vouloir «réduire son empreinte écologique, en supportant le virage écologique et le renouvellement de ses ressources en plus d’encourager son vaste bassin de partisans à suivre le pas».

Parmi les actions entreprises par le Canadien de Montréal dans le cadre de ce programme, le site internet de l’organisation souligne que «95 % des ustensiles, verres et assiettes remis au Centre Bell sont biodégradables» ou encore qu’il diffuse «des communications durant les matchs encourageant les partisans à se déplacer en transport collectif».

Ces «petits gestes» pour «supporter le virage écologique» sont incompatibles avec la promotion de la RBC, selon Greenpeace.

«Ils veulent être verts, mais ils donnent une exposition incroyable à la pire des banques. C’est définitivement un problème de cohérence de la part du CH et aussi de crédibilité», a précisé Patrick Bonin en ajoutant que cette décision aura un impact négatif chez des partisans, «particulièrement chez les jeunes qui estiment que les banques doivent cesser de financer les énergies fossiles et clairement, il y a plusieurs jeunes qui aujourd’hui seront déçus».

Greenpeace fait également un lien entre cette association commerciale et l’impact des changements climatiques sur les patinoires extérieures.

«La RBC, dans les faits, elle est probablement le plus gros risque au hockey extérieur au Canada en contribuant au changement climatique, alors que le Canadien est rendu à financer des patinoires réfrigérées en hiver, chose qu’on n’aurait jamais imaginée il y a quelques années et d’un autre côté, il fait exactement le contraire en soutenant la pire des banques.»

La Presse Canadienne a tenté d’obtenir une entrevue avec un porte-parole du Canadien, mais lundi après-midi, l’agence de presse était toujours en attente d’une réponse.

Une entente de cinq ans

L’entente entre l’équipe de hockey et la RBC est d’une durée de cinq ans. Sur son site internet, le Club de hockey Canadien explique que «les partisans peuvent ajouter l’écusson de RBC gratuitement sur n’importe quel chandail officiel de match à domicile acheté en personne dans un magasin Tricolore Sports ou par téléphone» et qu’un «don de 20 $ sera fait à la Fondation des Canadiens pour l’enfance pour chaque chandail vendu avec l’écusson de RBC».

Il est également précisé que «le choix d’ajouter le logo de RBC demeure le vôtre» et «qu’aucun chandail ne sera vendu avec l’écusson par défaut».