Centaines de faux permis de conduire à Lévis: deux arrestations près de Montréal

LÉVIS, Qc — La police signale que plusieurs centaines de faux permis de conduire du Québec ont récemment circulé dans des écoles secondaires de Lévis et de la région.

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) annonce que mercredi dernier, deux individus ont été arrêtés à ce sujet à Lavaltrie, au nord-est de Montréal.

L’homme de 21 ans et une adolescente ont été accusés de trafic de faux documents et de production de faux documents avant d’être remis en liberté sous promesse de se présenter en cour au Palais de justice de Québec le 26 juillet prochain.

Le SPVL a ouvert une enquête en novembre dernier lorsqu’un parent l’a informé qu’il avait intercepté une enveloppe destinée à son enfant qui contenait un faux permis de conduire au nom de l’enfant avec toutes ses coordonnées.

La police a ensuite découvert que plusieurs centaines de faux permis de conduire étaient en circulation et qu’ils provenaient du même expéditeur.

Il semble que les jeunes communiquaient par la plateforme SNAPCHAT avec l’un des suspects. Ils lui envoyaient leurs informations personnelles et un montant d’argent pour effectuer l’achat d’un faux permis de conduire.

La supercherie aurait rapporté aux suspects plus de 50 000 $.

En plus de procéder aux arrestations, la police a mené des perquisitions dans une résidence de Lanoraie, dans Lanaudière, et dans deux automobiles. Du matériel informatique, de faux permis de conduire, des téléphones cellulaires et de l’argent comptant ont été saisis.