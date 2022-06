Carlos Leitao confirme qu’il ne sera pas candidat aux prochaines élections

MONTRÉAL, France — Un autre poids lourd du Parti libéral du Québec (PLQ) annonce qu’il ne sera pas candidat à l’occasion des prochaines élections québécoises, en octobre.

L’ancien ministre des Finances, Carlos Leitao, a confirmé lors d’une entrevue à Radio-Canada qu’il ne représentera pas dans la circonscription de Robert-Baldwin, dans l’ouest de l’île de Montréal.

«La politique active est terminée. Je m’étais engagé avec ma femme à ne faire que deux mandats», a-t-il déclaré à la société d’État.

Deux fois élu par de fortes majorités, M. Leitao a été le ministre des Finances pendant tout le mandat du gouvernement de Philippe Couillard de 2014 à 2018. Il a de plus été président du Conseil du trésor d’avril 2016 à janvier 2017.

Son nom s’ajoute à la liste déjà longue de vedettes libérales qui ne seront plus présentes à l’Assemblée nationale après les prochaines élections.

Pierre Arcand (Mont-Royal), Christine St-Pierre (Acadie), Nicole Ménard (Laporte), Hélène David (Marguerite-Bourgeoys), Francine Charbonneau (Mille-Îles), Jean Rousselle (Vimont), David Birnbaum (D’Arcy-McGee), Gaétan Barrette (La Pinière ), Monique Sauvé (Favre), Lise Thériault (Anjou-Louis-Riel) et Paule Robitaille (Bourassa-Sauvé) ont tous annoncé leur départ de la vie politique québécoise.

Au plus bas dans les sondages depuis 2018, délaissé massivement par l’électorat francophone, le PLQ n’est plus présent que dans les régions de Montréal et de l’Outaouais. Selon le site de projections électorales Qc125, fait à partir de divers sondages, certaines circonscriptions acquises aux libéraux sont désormais menacées, surtout par la Coalition avenir Québec (CAQ) ou, dans certains cas par Québec solidaire (QS).

Pour le moment, les députés libéraux qui ont décidé de se porter candidats pour un autre mandat sont : Monsef Derraji (Nelligan), Frantz Benjamin (Viau), Enrico Ciccone (Marquette) André Fortin (Pontiac), Gregory Kelley (Jacques-Cartier) , Marwah Rizqy (St-Laurent), Jennifer Maccarone (Westmount-St-Louis ), Isabelle Melançon (Verdun) , Saul Polo (Laval-des Rapides), Filomena Rotiroti (Jeanne-Mance-Viger), Maryse Gaudreault, (Hull) et Marc Tanguay (Lafontaine).

Note aux lecteurs: Dans une version précédente, La Presse Canadienne a erronément rapporté que M. Leitao avait été président du Conseil du trésor de 2016 à 2018. Il l’a été de 2016 à 2017.