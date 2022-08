Canada: hausse de l’indice des crimes graves, baisse de ceux ayant été moins graves

OTTAWA — Le portrait de la gravité de la criminalité que dresse Statistique Canada laisse croire que les crimes graves rapportés à la police en 2021 ont été plus nombreux et que ce fut l’inverse pour les crimes moins graves.

En effet, l’Indice de la gravité de la criminalité (IGC) avec violence a augmenté de 5 % en 2021 et a atteint un niveau plus élevé qu’avant le début de la pandémie de COVID-19.

L’augmentation des crimes violents comparativement à 2020 est attribuable en partie aux taux plus élevés de certains crimes sexuels, de comportements harcelants et menaçants et d’homicides. De plus, le nombre de crimes motivés par la haine déclarés par la police a augmenté de 27 %, surtout à cause des crimes haineux ciblant la religion, l’orientation sexuelle et la race ou l’origine ethnique.

En revanche, Statistique Canada a observé que l’indice de la criminalité sans violence a diminué de 3 % en 2021. Cela comprend par exemple les infractions contre les biens et les infractions relatives aux drogues.

Ainsi, pour la première fois depuis 2006, la variation d’une année à l’autre de l’IGC avec violence et de l’IGC sans violence a évolué dans des directions opposées.

Le Québec et l’Ontario ont enregistré une hausse de l’Indice de la gravité de la criminalité en 2021, respectivement de 5 % et de 1 %, surtout à cause des augmentations relativement importantes des crimes sexuels, de la fraude au Québec et des homicides en Ontario.

Dans l’ensemble, la police a déclaré 34 242 agressions sexuelles au Canada en 2021, ce qui se traduit par un taux de 90 affaires pour 100 000 habitants, le plus élevé depuis 1996. Statistique Canada ajoute que le nombre d’agressions sexuelles déclarées par la police est vraisemblablement une sous-estimation marquée de l’étendue réelle des agressions sexuelles au Canada, puisqu’il arrive souvent que ces types d’infractions ne soient pas signalés à la police.

D’autre part, l’agence fédérale a noté en 2021 des hausses significatives de nombre de cas de harcèlement criminel, de distribution non consensuelle d’images intimes, de communications indécentes ou harcelantes et de menaces. Ces crimes suivent une tendance à la hausse depuis 2017 environ, et augmentent de façon notable depuis le début de la pandémie.