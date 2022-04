Budget: des groupes espèrent qu’Ottawa annoncera un poste de Commissaire à l’enfance

OTTAWA — C’est une de ces promesses qui ne coûtent pas trop cher au gouvernement, mais qui ne semblent jamais se concrétiser le jour du budget.

Les défenseurs des droits des enfants et des jeunes espèrent que cela changera cette semaine et que les libéraux honoreront leur engagement de la campagne de 2015 de créer un commissaire à l’enfance.

Des groupes tels que Les enfants d’abord Canada et l’UNICEF ont demandé un financement annuel de 8 millions $ pour l’organisme qui surveillerait et rendrait compte de la manière dont le gouvernement fédéral respecte ses obligations envers les enfants en vertu du droit international et des promesses nationales.

Un ombudsman fédéral surveillerait également les questions hors de la portée des commissaires provinciaux, comme l’impact du mariage, du divorce et des lois pénales, ainsi que les obligations fédérales envers les enfants autochtones.

Sara Austin, fondatrice et PDG de Les enfants d’abord Canada, affirme qu’il y a eu le soutien de partis d’opposition et du gouvernement actuel.

Elle a déclaré que la pandémie et son impact sur les enfants à court et à long terme militent en faveur de la raison pour laquelle les libéraux devraient enfin donner suite à l’engagement de dépenses vieux de près de sept ans.

«Il y a un soutien aux plus hauts niveaux de notre gouvernement actuel pour cela, mais je suppose que la question est, est-ce la priorité du gouvernement en ce moment?» dit Mme Austin.

«Il y a de nombreuses priorités concurrentes en ce moment, comme nous le savons tous, avec le plan de relance COVID-19 en cours, la guerre en Ukraine, les nouveaux engagements concernant les soins dentaires et l’assurance-médicaments. Je ne sais pas où cela se situera dans le grand ordre des choses .»

La pression pour créer un poste de commissaire a commencé avant le mandat du gouvernement actuel et s’est poursuivie depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux, y compris de la part de sénateurs et de députés de l’opposition dont les efforts parlementaires ne franchissent jamais la ligne d’arrivée législative.

Le député libéral Marc Garneau, qui a proposé de créer un poste de commissaire alors qu’il était dans l’opposition, a déclaré que les enfants avaient toujours besoin de leur propre défenseur fédéral malgré les améliorations mesurables au cours des dernières années, comme la baisse des taux de pauvreté.

«Bien que les choses se soient améliorées en ce qui concerne la pauvreté et les prestations garanties pour enfants et les programmes de garde d’enfants, les enfants sont encore largement invisibles parce qu’ils n’ont pas de voix», a déclaré Marc Garneau, qui a passé près de six ans au cabinet du premier ministre Justin Trudeau.

Bien qu’il plaide en privé pour un organisme de surveillance du sort des enfants depuis 2015, M. Garneau a déclaré que le gouvernement doit prendre des décisions sur la façon de dépenser des ressources limitées. Les problèmes les plus élevés sur la liste des priorités font souvent l’objet d’une réduction budgétaire.

«Il est tout à fait possible que cela n’atteigne pas le niveau de priorité élevé malgré le fait que cela implique des coûts très, très modestes», a déclaré M. Garneau à propos de ses espoirs pour le budget de jeudi.

«Je dirais que c’est une petite somme d’argent qui est bien investie parce que nous parlons de l’avenir du pays. Nous parlons de nos enfants.»