BIXI Montréal lancera mercredi sa saison avec plus de vélos à assistance électrique

MONTRÉAL — BIXI Montréal lancera sa saison 2022 ce mercredi, deux jours plus tôt que prévu.

L’organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal signale que le service montréalais de vélopartage amorcera sa saison avec l’ajout de 490 vélos à assistance électrique, 31 nouvelles stations et 765 points d’ancrage supplémentaires.

BIXI Montréal affirme que les vélos à assistance électrique ont contribué de façon notable à une hausse de nouveaux utilisateurs en 2021, de 326 % par rapport à l’année précédente et de 195 % par rapport à l’année record de 2019. L’an dernier, BIXI a compté 1,3 million de déplacements à vélo à assistance électrique.

L’organisme ajoute donc une trentaine de nouvelles stations électriques cette année, notamment près de l’Université de Montréal et de HEC Montréal, au Village olympique et au marché Atwater. BIXI a aussi l’ambition de bonifier son offre dans les parcs-nature de Montréal.

Le tarif présaison de l’abonnement saisonnier à 83 $ avant taxes, soit 10 % de rabais sur l’abonnement régulier, est disponible jusqu’à vendredi prochain.

BIXI signale que depuis que Montréal est devenue la première ville en Amérique à inaugurer un service de vélopartage d’envergure en 2009, 50 millions de déplacements ont été effectués dans la région métropolitaine.