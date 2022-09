Bilan COVID-19: 12 nouveaux décès et hospitalisations stables

MONTRÉAL — Douze nouveaux décès liés à la COVID-19 s’ajoutent au bilan des victimes, selon les plus récentes données du ministère de la Santé. De plus, les hospitalisations sont plutôt stables en comparaison avec la veille.

Depuis les dernières 24 heures, Québec rapporte 1770 hospitalisations, dont 603 en raison de la COVID-19. Il s’agit d’une diminution de sept par rapport à mercredi. De côté des soins intensifs, 39 personnes y sont hospitalisées, dont 18 en raison du coronavirus, soit trois patients COVID de moins que mercredi.

Le nombre de travailleurs de la santé absents en raison du virus, par exemple en attente de résultats, est de 3691, un niveau assez stable depuis mardi, journée qui avait connu une hausse d’environ 200 travailleurs absents.

Le plus récent bilan fait également état de 946 nouveaux cas testés positifs. Cependant, ce nombre n’est pas considéré comme représentatif de la situation épidémiologique puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Le nombre de tests rapides autodéclarés mercredi s’élève à 172, dont 136 étaient positifs. En date du 31 août, 283 216 tests rapides ont été autodéclarés, et de ce nombre 237 221 avaient deux barres rouges, indiquant une infection à la COVID-19.

Par ailleurs, la campagne de vaccination se poursuit au Québec. Sur le site web du ministère de la Santé, il est recommandé pour cet automne de recevoir une dose de rappel cinq mois après la dernière dose reçue.

Si une personne a récemment contracté la COVID-19, il est recommandé de respecter un intervalle de trois mois après l’infection avant de recevoir une dose de vaccin et de respecter l’intervalle requis entre les doses de vaccin.

Un total de 22 380 doses du vaccin ont été administrées mercredi. Environ 91% de la population québécoise âgée de cinq ans et plus a reçu au moins une première dose du vaccin contre la COVID-19. Ce taux chute à 56 % pour une troisième dose et à 21 % pour la quatrième dose.