Bell Textron obtient d’Ottawa un contrat de 800 M $ pour ses hélicos CH-146 Griffon

MONTRÉAL — Le gouvernement canadien a attribué à Bell Textron Canada un contrat d’environ 800 millions $ pour que la société de Mirabel prolonge la durée de vie de la flotte des hélicoptères CH-146 Griffon de l’Aviation royale canadienne.

Bell Textron est le constructeur d’origine des appareils, dont une centaine avaient été livrés à Ottawa entre 1994 et 1998. Ces hélicoptères sont depuis utilisés dans des missions de transport tactique, des interventions d’urgence et des opérations de recherche et de sauvetage.

Un premier hélicoptère mis à niveau devrait être livré en 2024. Les autres appareils de la flotte, qui compte désormais 85 appareils CH-146 Griffon, seront livrés au plus tard en 2028.

Bell Textron détient les droits de propriété intellectuelle sur les CH-146 Griffon, ce qui en fait la seule entreprise habilitée à évaluer et à définir les modifications techniques et les réparations dont l’appareil peut faire l’objet, a précisé Ottawa dans un communiqué.

Le contrat prévoit que l’entreprise effectuera des modifications sur neuf hélicoptères, puis s’occupera du processus d’appel d’offres par lequel des sous-traitants seront chargés d’apporter les modifications aux 76 autres appareils.

Puisque le contrat est soumis à la Politique des retombées industrielles et technologiques du gouvernement canadien, Bell Textron s’est engagée à le réaliser de manière à générer des occasions d’affaire pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement canadienne, y compris les petites et moyennes entreprises, et à stimuler l’innovation dans des domaines clés du secteur canadien de l’aérospatiale.