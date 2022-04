«Bay du Nord», indicateur parfait des tensions entre économie et environnement

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Alors que Terre-Neuve-et-Labrador attend la décision d’Ottawa sur un projet de nouveau champ pétrolifère au large de la capitale, Saint-Jean, Shears Mercer n’est pas inquiet: il est frustré.

M. Mercer est le maire de Brigus, une petite ville pittoresque sur la baie de Conception, populaire auprès des touristes et des excursionnistes de Saint-Jean, de l’autre côté de la baie. L’industrie pétrolière est importante pour sa ville, a déclaré M. Mercer. Ses chèques de paie permettent d’acheter des maisons surplombant la baie de Brigus et remplissent les poches des visiteurs qui viennent passer leurs fins de semaine dans des gîtes touristiques du village.

Si Ottawa n’approuve pas le projet de Bay du Nord, «Terre-Neuve-et-Labrador va souffrir pendant très, très longtemps, a estimé M. Mercer lors d’une récente entrevue. Nous sommes fauchés. La province est fauchée.»

Mais surtout, M. Mercer souhaite que la province puisse être moins dépendante du sort de l’industrie pétrolière et trouver comment subvenir à ses besoins.

Mené par le géant pétrolier norvégien Equinor, le projet Bay du Nord devrait injecter des milliards de dollars dans les coffres de la province — mais aussi cracher au final chaque année des millions de tonnes de gaz à effet de serre dans l’atmosphère de la planète. Le projet est examiné par le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, qui doit déterminer s’il représente une menace environnementale importante.

M. Guilbeault, nommé à ce portefeuille le 26 octobre, a demandé à deux reprises plus de temps pour examiner le projet; sa décision est maintenant attendue d’ici le 15 avril.

Equinor affirme que le projet Bay du Nord apportera environ 3,5 milliards $ dans les coffres du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. La production de pétrole pourrait commencer dans la dernière partie de cette décennie.

Bay du Nord serait le premier projet en eaux profondes du Canada à produire du pétrole, avec des puits à environ 1200 mètres de profondeur qui pompent environ 188 000 barils de pétrole par jour.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador parle d’un projet de «pétrole plus propre», affirmant qu’il émettra moins de 8 kilos de gaz carbonique pour chaque baril de pétrole produit. La moyenne mondiale pour le pétrole extracôtier est d’un peu plus de 16 kilos.

Mais les climatologues et les écologistes soulignent que ce chiffre ne tient pas compte du gaz carbonique libéré lorsque le pétrole est finalement brûlé comme carburant, chez le client. Au final, ces 188 000 barils par jour émettront chaque année dans l’atmosphère de la planète environ 30 millions de tonnes métriques de gaz carbonique.

Moins pire que les sables bitumineux ?

«Les messages sont très clairs: l’expansion de l’extraction de pétrole et de gaz est incompatible avec un monde à 1,5 degré», a déclaré Sarah Burch, professeure agrégée à l’Université de Waterloo, faisant référence à l’engagement de l’Accord de Paris de 2015 de maintenir l’augmentation de la température mondiale en dessous de 1,5° C. Mme Burch a rédigé le chapitre sur le développement durable dans le plus récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), publié lundi.

«Si nous voulons éviter les pires impacts du changement climatique, nous devons nous sevrer des combustibles fossiles. Et la réalité est que la plupart des réserves existantes doivent rester dans le sol», a déclaré la professeure Burch, en entrevue mardi.

Chris Bataille a coécrit le chapitre sur l’industrie. Le professeur auxiliaire de l’Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique, plaide que les projets pétroliers extracôtiers génèrent moins d’émissions que les sables bitumineux de l’Alberta, par exemple. Ils ont également tendance à produire un pétrole plus léger et de meilleure qualité, qui produit moins d’émissions lorsqu’il est brûlé, ajoute-t-il.

«Si vous regardez le projet (Bay du Nord) en lui-même, il a certains mérites, a déclaré le professeur Bataille en entrevue mardi. Mais si vous regardez dans un contexte plus large, s’ils ont resserré leurs activités, les Saoudiens sont tout aussi propres.»

Selon lui, le Canada devrait viser à arrêter complètement de produire du pétrole et du gaz d’ici 2050 s’il veut atteindre ses objectifs climatiques. Le gouvernement fédéral, idéalement aux côtés des gouvernements des pays producteurs de pétrole, doit élaborer un plan qui décrit clairement les ressources qui seront développées et celles qui resteront dans le sol, dit-il.

Ces discussions doivent inclure des considérations politiques régionales, selon lui, notamment: qui a besoin des revenus pétroliers et qui n’en a pas besoin? M. Bataille ajoute qu’il pourrait y avoir un certain mérite à permettre à Bay du Nord de procéder à la place d’autres projets en Alberta, parce que Terre-Neuve-et-Labrador est plus pauvre et qu’elle a moins de solutions de rechange pour réaliser sa transition économique.

«Nous n’avons pas de stratégie nationale pour ce que nous faisons avec le pétrole et le gaz», a déploré le professeur Bataille, faisant en cela écho à un commentaire de Mme Burch. Bay du Nord, selon eux, souligne à quel point le Canada a besoin d’une telle stratégie nationale.