Attaques du Vieux-Québec: la Couronne dénonce le «biais» du psychiatre de la défense

QUÉBEC — Le contre-interrogatoire d’un témoin expert dans le dossier du tueur au sabre Carl Girouard a donné lieu, lundi, à des échanges particulièrement tendus entre le juge et le procureur de la Couronne.

Me François Godin venait d’insinuer que le psychiatre de la défense, le Dr Gilles Chamberland, se réfugiait dans des idées préconçues, lorsque le juge lui a immédiatement reproché de tenir des propos «vexatoires».

Le jury dans cette affaire doit déterminer si Carl Girouard est criminellement responsable d’avoir tué deux personnes, et d’en avoir blessé cinq autres dans le Vieux-Québec à l’Halloween 2020.

Dès le lendemain des attentats, à la radio, le Dr Chamberland avait tranché que Girouard souffrait d’un trouble mental. La Couronne le soupçonne de ne s’être jamais défait de cette idée.

Le Dr Chamberland connaît-il le concept de «biais de confirmation d’hypothèse»? «Peu importe ce à quoi on va être confronté, on va aller chercher des éléments pour confirmer notre hypothèse», a dit Me Godin.

«Soyez minimalement honnête avec le témoin», s’est insurgé le juge Richard Grenier, de la Cour supérieure, dès les premières minutes du contre-interrogatoire.

Le magistrat venait également d’approuver la décision du Dr Chamberland d’accorder cette entrevue à la radio au lendemain des attentats, dans laquelle il affirmait que Girouard était atteint d’un trouble mental.

«N’importe qui aurait dit ça», a-t-il acquiescé, faisant bondir Me Godin, qui s’est empressé de soulever le fait que le juge «passait un commentaire».

«N’importe quel psychiatre à qui on aurait posé la question aurait répondu ça, voyons!» a rétorqué le juge, en précisant que «problème d’ordre mental» ne rimait pas nécessairement avec non-responsabilité criminelle.

Le juge Grenier a poursuivi en disant que l’idée du Dr Chamberland ne pouvait pas être faite, puisqu’il a parlé de Girouard en entrevue comme d’une personne hallucinée, pour plus tard changer d’idée dans son rapport.

«Vous dites qu’il s’est fait une idée dès le départ, alors que l’extrait qu’on vient d’entendre dit le contraire. Les jurés apprécieront. C’est mon opinion, vous n’êtes pas obligés de la suivre.»

À Me Godin qui a demandé plusieurs fois au Dr Chamberland pourquoi il n’avait pas fait venir tous les rapports sur Girouard, le juge Grenier a ordonné: «Passez à autre chose.»

Girouard est tombé entre deux chaises

Plus tôt, interrogé par l’avocat de la défense, Me Pierre Gagnon, le Dr Chamberland avait déclaré qu’à son avis, Carl Girouard était «tombé entre deux chaises».

Il a rencontré deux professionnels dès 2014; «le seul problème, c’est qu’il est dangereux, mais pas encore assez pour qu’on puisse le contraindre» à se faire évaluer, a déclaré le Dr Chamberland.

«Les lois sont assez rigides. Pour qu’un agent de la paix vienne le chercher, il faut qu’il y ait un danger grave et immédiat. On n’a pas ça. (…) Le danger est flou.

«Ils lui ont dit: « Tu as ton rendez-vous », et lui n’a jamais donné suite, donc il est tombé entre deux chaises et la maladie a continué à progresser», a-t-il affirmé.

Le psychiatre — qui est d’avis que Carl Girouard souffrait entre autres de schizophrénie — a dit croire que rien d’autre que la maladie mentale pouvait expliquer les meurtres du Vieux-Québec à l’Halloween 2020.

La preuve que l’accusé était malade, c’est qu’il a bien répondu à la médication une fois détenu. «Quand on répond à la médication, il y a des chances que ce soit médical», a lancé le Dr Chamberland.

Carl Girouard admet avoir tué deux personnes, mais il soutient qu’il n’était pas criminellement responsable parce qu’il souffrait d’un trouble mental. La Couronne plaide plutôt qu’il était capable de distinguer le bien du mal.