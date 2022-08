Assurance dentaire: la création d’un nouveau programme est «complexe», admet Freeland

OTTAWA — La vice-première ministre Chrystia Freeland affirme que son gouvernement travaille très fort pour offrir une couverture de soins dentaires aux enfants à la fin de cette année, mais elle reconnaît qu’il est «compliqué» de créer de nouveaux programmes.

Les libéraux ont promis en mars dernier au Nouveau Parti démocratique (NPD) un nouveau programme de soins dentaires pour les familles à faible et moyen revenu, dans le cadre d’une «entente de soutien et de confiance» visant à permettre au gouvernement minoritaire libéral de se maintenir au pouvoir, si possible, jusqu’en 2025.

En vertu de cette entente, le gouvernement a jusqu’à la fin de l’année pour offrir une forme de couverture aux enfants de moins de 12 ans dont la famille affiche des revenus de moins de 90 000 $, sans quoi le NPD a promis de se retirer.

Plusieurs groupes ont fait part de leurs inquiétudes concernant ce délai très serré de la fin de l’année. Des sources au fait du programme affirment toutefois que le gouvernement travaille sur une solution temporaire, qui prévoirait le remboursement direct aux familles admissibles, le temps de mettre en place un programme permanent.

Lors d’une conférence de presse dans la banlieue torontoise d’Etobicoke, mardi, Mme Freeland a été interrogée sur cette mesure provisoire.

Elle a simplement admis que la prestation de nouveaux services demeure complexe, comme le gouvernement l’a appris lors de la négociation avec les provinces pour un programme national de garderies. Mais elle soutient que les Canadiens comprennent la complexité de cette mise en oeuvre.

Mme Freeland rappelle toutefois que son gouvernement a pris un engagement clair lorsqu’il a réservé 5,3 milliards $ sur cinq ans, dans le plus récent budget, pour ce programme de soins dentaires, et qu’il travaillait très fort pour y parvenir.