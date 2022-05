Alerte à l’ours polaire dans le secteur de Madeleine-Centre en Haute-Gaspésie

MADELEINE-CENTRE, Qc — La Protection de la faune ne sait pas comment un ours blanc a pu se retrouver en Haute-Gaspésie, mais on demande aux gens de demeurer à l’intérieur jusqu’à ce que l’on retrouve l’animal.

La Sûreté du Québec a averti samedi matin les habitants du secteur de Madeleine-Centre, à Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, de rester chez eux, après avoir appris qu’un ours polaire avait été aperçu dans la région.

Le commandant du district sud-est à la Protection de la Faune, Sylvain Marois, a confirmé à La Presse Canadienne que son équipe «sait où il est», mais que l’opération demeure délicate en raison du caractère imprévisible de l’animal «encore plus lorsqu’il n’est pas dans son habitat naturel». On se méfie aussi de l’agressivité de l’ursidé qui est d’abord un prédateur.

Sur place, un agent de la faune a pu observer des traces de l’animal dans le secteur où un citoyen l’a aperçu en matinée. On attend toutefois de voir l’animal avant de prendre une décision sur la nature de l’intervention. Le commandant Marois n’a pas écarté la possibilité que l’ours soit abattu.

«On attend d’avoir un visuel sur l’animal, sans provoquer le visuel, a-t-il décrit. On va approcher tranquillement. On veut s’assurer que, lorsqu’on l’aura en visuel, on soit capable d’intervenir. Que ce soit par tranquillisant ou qu’on soit obligé de l’abattre.»

Sylvain Marois a avancé l’hypothèse que l’animal ait pu profiter de glaces à la dérive pour traverser le fleuve Saint-Laurent. Pour ce qu’il en sait, il s’agirait d’une première pour son service d’observer un ours polaire sur la rive sud du fleuve.

Plus tôt ce mois-ci, un ours blanc avait été vu en Minganie, sur la Basse-Côte-Nord, à plus de 200 km au nord-est de Madeleine-Centre.