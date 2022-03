Accueil d’Ukrainiens: des allégements pour certains qui tentent de gagner le Canada

OTTAWA — Le gouvernement de Justin Trudeau renonce à exiger des données biométriques pour certains Ukrainiens souhaitant s’installer temporairement au pays en vertu de son nouveau programme Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (AVUCU).

«Il y aura certains individus qui n’auront plus (cette) exigence afin que nous puissions faciliter l’entrée de plus de plus de personnes au Canada le plus rapidement possible», a dit mardi le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, durant la période de questions.

Il a affirmé que cet allègement s’appliquera pour «certaines cohortes» jugées «à faible risque».

Son bureau a par après précisé que ces changements sont en fait en vigueur depuis dimanche et visent trois catégories de demandeurs, soit ceux âgés de 60 ans et plus, ceux ayant déjà obtenu, par le passé, un visa pour séjourner au Canada et ceux âgés de 14 ans à 17 ans.

«Cette décision a été prise avec la plus grande prudence pour les citoyens canadiens et les Ukrainiens qui fuient l’invasion de l’Ukraine à grande échelle», a-t-on indiqué par courriel.

Les partis d’opposition ont vertement critiqué l’AVUCU et pressé le gouvernement Trudeau de réduire la paperasserie pour les Ukrainiens et leurs proches qui fuient la guerre.

«On est rendus au jour 34 de la guerre. On n’a plus de temps pour s’embourber dans des détails administratifs», a encore tonné le porte-parole bloquiste en matière d’immigration, Alexis Brunelle-Ducceppe, durant la période de questions de mardi.

Il a qualifié d’insuffisants les assouplissements mis de l’avant par les libéraux de Justin Trudeau, pressant aussi ceux-ci de noliser des vols pour emmener les ressortissants ukrainiens au Canada. À cela, le ministre de l’Immigration a répondu que les discussions avec les transporteurs aériens se poursuivent.

Une levée de l’obligation de fournir des données biométriques pour toutes catégories de demandeurs semble hors de question, pour l’instant, à en croire la déclaration écrite fournie par le bureau de M. Fraser.

«La collecte (de ces informations) est une composante essentielle du processus de contrôle de sécurité visant à protéger la sécurité des Canadiens et des ressortissants ukrainiens à leur arrivée sur le sol canadien», peut-on lire.

L’AVUCU a été officiellement lancé le 17 mars dernier et près de 60 000 Ukrainiens et des membres de leurs familles s’y sont inscrits.

Ottawa s’est engagé à traiter les demandes dans un délai de 14 jours «pour les cas réguliers et non complexes».

L’objectif de l’AVUCU est de permettre à des Ukrainiens et les membres de leur famille immédiate de s’installer au Canada pour une durée de trois ans. Ceux qui souhaiteraient rester au Canada à plus long terme pourront tenter de le faire en demandant une résidence permanente.