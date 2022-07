Accident entre deux véhicules sur l’autoroute 50, deux blessés dans un état critique

BROWNSBURG-CHATHAM, Qc — Une collision entre deux voitures est survenue jeudi en début de soirée, sur l’autoroute 50, dans le secteur de la ville de Brownsburg-Chatham, dans les Laurentides. L’autoroute 50 a dû être fermée dans les deux directions entre les kilomètres 239 et 252. Un détour a été mis en place par la route 148.

L’incident se serait produit aux alentours de 17h45. Au total, six personnes ont été impliquées dans l’accident.

Selon les premières informations de la Sûreté du Québec (SQ), deux personnes ont été blessées gravement et l’on craint pour la vie de l’une d’entre elles. Les quatre autres individus ont subi des blessures mineures.

On ne connaît pas pour l’heure les causes et circonstances de l’accident.