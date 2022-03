2020: forte hausse des crimes haineux au Canada, surtout contre la race et l’ethnie

OTTAWA — Pendant la première année de la pandémie de COVID-19, il y a apparemment eu une forte hausse du nombre de crimes haineux au Canada, non seulement par rapport à 2019, mais aussi comparativement à la décennie précédente.

Statistique Canada rapporte jeudi que les services de police du Canada ont déclaré 2669 affaires de crimes haineux en 2020, 37 % de plus qu’en 2019. C’était aussi le nombre le plus élevé de crimes du genre enregistré depuis que des données comparables sont devenues disponibles en 2009.

L’agence fédérale a observé en 2020 que le nombre de crimes haineux ciblant la race ou l’origine ethnique a bondi de 80 % par rapport à un an plus tôt. Les plus fortes augmentations ont ciblé, dans l’ordre, les Noirs, les Asiatiques de l’Est ou du Sud-Est, les Autochtones et les Sud-Asiatiques. En 2020, le nombre de tels crimes contre chacun de ces groupes a atteint un sommet inégalé depuis 2009.

Et pendant que le nombre de crimes haineux augmentait de 2019 à 2020, le taux global de crimes déclarés par la police a diminué de 10 %, sauf pour les délits de la route.

Les données de 2020 signalent que 57 % des affaires de crimes haineux déclarées par la police étaient sans violence, alors que 43 % étaient de nature violente.

D’autre part, 66 % des victimes de crimes haineux au pays en 2020 étaient des hommes ou des garçons, et 34 % étaient des femmes ou des filles; parmi ces dernières, la population musulmane a été fréquemment ciblée.

Et malgré un recul de 2 % des crimes haineux ciblant l’orientation sexuelle en 2020, les 259 affaires déclarées représentaient le deuxième nombre en importance enregistré depuis 2009.

Parmi les provinces, Statistique Canada a observé que les augmentations en pourcentage les plus marquées des taux de crimes haineux déclarés par la police ont été enregistrées en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Alberta et en Ontario. Le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et les Territoires du Nord-Ouest n’ont fait état d’aucune hausse.