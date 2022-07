1,1 G$ pour l’éducation des enfants de 22 communautés autochtones du Québec

MONTRÉAL — Ottawa accorde 1,1 milliard $ sur cinq ans à 22 communautés autochtones du Québec pour la prise en charge de l’éducation de leurs enfants.

L’entente historique entre le gouvernement fédéral et les chefs des communautés fait l’objet d’une cérémonie de signature jeudi à Kahnawake, sur la Rive-Sud de Montréal.

L’octroi est le résultat de dix ans de négociations entre le gouvernement fédéral et les 22 communautés membres du Conseil en éducation des Premières Nations.

Les sommes permettront au premier chef d’instaurer des programmes d’enseignements culturellement adaptés aux réalités autochtones pour les quelque 5800 élèves de chacune des communautés. L’entente vise également à assurer le financement du transport scolaire, recruter et maintenir en poste plus de 600 enseignants et autres professionnels de l’éducation.

Le CEPN se dit convaincu de pouvoir réaliser des progrès importants en matière de réussite, de persévérance et de diplomation des élèves grâce à ce soutien.

Aussi, cette entente de financement permettra aux communautés membres d’assumer la pleine prise en charge de leurs écoles.

Le Conseil regroupe 24 écoles primaires et secondaires de 22 communautés représentant huit nations autochtones du Québec.