Nouvelles mesures de développement durable à l’Amphithéâtre Cogeco

Crédit photo : Photo archives

ENVIRONNEMENT. Plusieurs initiatives ont été mises en branle à l’Amphithéâtre Cogeco dans le but d’encourager le développement durable lors de la saison estivale 2018. Chapeautées par la Corporation des Événements à Trois-Rivières, ces actions s’ajoutent à celles qui avaient déjà été entreprises dans les années précédentes.

Parmi ces mesures, un système de compostage pour les artistes et pour les employés a été créé afin de réduire le nombre de déchets externes produits par la salle de spectacle. Des bacs de petits formats ont été apposés dans les bureaux administratifs et la zone des artistes. Selon les observations des dernières semaines, cette initiative est jusqu’à présent un succès puisqu’il y a un haut taux de participation et d’enthousiasme auprès des adhérents.

Les bars seront munis de nouvelles mesures afin d’offrir un service écoresponsable respectant l’environnement. Les breuvages froids seront vendus dans des verres en plastique recyclable. Le café qui sera servi sera certifié biologique et équitable. Les pailles seront totalement abolies des breuvages. Elles seront uniquement disponibles sur demande ou pour les consommations qui en nécessitent (barbotines, bubble thé, etc.) Aussi, le public pourra se procurer des verres réutilisables au montant de 0,50$, payable une seule fois, afin d’éviter de jeter des contenants. Cette mesure permettra aux spectateurs de repartir un souvenir à l’effigie de l’amphithéâtre.

Afin de réduire la consommation de produits de plastique, deux stations de remplissage d’eau seront à la disposition du public pour avoir l’accès à de l’eau fraiche et filtrée. Ces stations peuvent être utilisées par des verres écoresponsables ou des verres souvenirs provenant de la boutique.

D’ailleurs, les ilots de tris seront améliorés pour indiquer clairement aux utilisateurs la voie pour les déchets, le recyclage et les consignes.

La Corporation des Événements souhaite réduire son impact des gaz à effet de serre à l’amphithéâtre en soutenant la Bourse du carbone Scol’ère. Les visiteurs seront encouragés à faire un don dans l’objectif de compenser leur déplacement directement lorsqu’ils achètent le billet en ligne.

Ces initiatives sont réalisées en écho avec les actions qui avaient été instaurées lors des années précédentes soit le service de navette électrique, aux gourdes réutilisables fournies à tous les employés, au don de billets remis à des fondations et organismes de la région et au programme exclusivement téléchargeable du spectacle du Cirque du Soleil.

Pour plus de détails sur les actions entreprises par la Corporation des Événements de Trois-Rivières dans le plan de développement durable 2017-2020 : www.ce3r.com/developpement-durable .03