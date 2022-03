Une partie de Shanghai est confinée pour lutter contre la propagation de la COVID-19

The Associated Press

PÉKIN, Chine — La Chine a commencé lundi à confiner la majeure partie de sa plus grande ville, Shanghai, alors qu’une épidémie de coronavirus a surgi et que des questions sont soulevées sur le bilan économique de la stratégie « zéro COVID » du pays.

Le quartier financier de Pudong à Shanghai et les zones voisines seront fermés de lundi matin à vendredi alors que des tests de masse dans toute la ville commencent, a annoncé le gouvernement local. Dans la deuxième phase de la fermeture, le vaste centre-ville à l’ouest de la rivière Huangpu qui divise la ville commencera alors son propre confinement de cinq jours vendredi.

Les résidents seront tenus de rester chez eux et les livraisons seront laissées aux points de contrôle pour s’assurer qu’il n’y a aucun contact avec le monde extérieur. Les bureaux et tous les commerces jugés non essentiels seront fermés et les transports en commun suspendus.

Déjà, de nombreuses communautés de la ville de 26 millions d’habitants ont été confinées, leurs résidents devant se soumettre à plusieurs tests de dépistage de COVID-19. Le parc à thème Disney de Shanghai fait partie des entreprises qui ont fermé plus tôt.

Shanghai a détecté 3 500 autres cas d’infection dimanche, bien que tous sauf 50 soient des personnes testées positives, mais ne présentant pas de symptômes de COVID-19. La Chine classe ces cas séparément des « cas confirmés » — ceux des personnes malades — conduisant à des totaux beaucoup plus faibles dans les rapports quotidiens.

La Chine a signalé plus de 56 000 infections dans tout le pays ce mois-ci, avec une augmentation dans la province du nord-est de Jilin représentant la plupart d’entre elles.

En réponse à sa plus grande épidémie en deux ans, la Chine a continué d’appliquer ce qu’elle appelle l’approche « zéro COVID dynamique », qualifiant cela de stratégie de prévention la plus économique et la plus efficace contre la COVID-19.

Cela nécessite des confinements et des tests de masse, les contacts étroits étant souvent mis en quarantaine à domicile ou dans un établissement du gouvernement central. La stratégie se concentre sur l’éradication de la transmission communautaire du virus le plus rapidement possible, parfois en confinant des villes entières.

Alors que les responsables, dont le chef du Parti communiste Xi Jinping, ont encouragé des mesures plus ciblées, les responsables locaux ont tendance à adopter une approche plus extrême, craignant d’être licenciés ou autrement punis pour des accusations de ne pas avoir empêché les épidémies.

Alors que la croissance économique de la Chine ralentit déjà, les mesures extrêmes sont considérées comme une aggravation des difficultés touchant l’emploi, la consommation et même les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Alors que le taux de vaccination en Chine est d’environ 87 %, il est considérablement plus faible chez les personnes âgées.

Les données nationales publiées plus tôt ce mois-ci ont montré que plus de 52 millions de personnes âgées de 60 ans et plus n’ont pas encore été vaccinées. Les taux pour les doses de rappel sont également faibles, avec seulement 56,4 % des personnes âgées de 60 à 69 ans ayant reçu une injection de rappel et 48,4 % des personnes âgées de 70 à 79 ans en ayant reçu une.