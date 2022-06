Une fusillade fait au moins un mort et huit blessés à New York

The Associated Press

NEW YORK — Une fusillade qui a éclaté dans la nuit de dimanche à lundi a fait au moins un mort et huit blessés dans le quartier de Harlem, a annoncé la police de New York.

Des policiers appelés vers 0 h 40 pour des coups de feu dans un sentier le long de FDR Drive ont trouvé sur place cinq blessés qui ont été transportés vers l’hôpital.

Quatre autres personnes aussi blessées par balles se sont présentées par elles-mêmes pour obtenir des soins. Le décès d’un homme de 21 ans a été constaté. On compte six hommes et deux femmes parmi les blessés.

L’enquête se poursuivait lundi et la police tentait toujours d’élucider cette affaire.

Les policiers ont indiqué sur Twitter avoir trouvé une arme sur place. Ils demandent l’aide du public pour comprendre ce qui s’est passé.