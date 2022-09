Un séisme de magnitude 6,8 secoue le Mexique et fait un mort à Mexico

The Associated Press

MÉXICO — Un puissant séisme d’une magnitude de 6,8 a frappé le Mexique tôt jeudi, faisant au moins un mort dans la capitale du pays.

Le tremblement de terre a frappé peu après 1 heure du matin, trois jours seulement après qu’un tremblement de terre de magnitude 7,6 a secoué l’ouest et le centre du Mexique, tuant deux personnes.

Le tremblement de terre de jeudi, comme celui de lundi, était localisé dans l’État occidental du Michoacán, près de la côte Pacifique, selon le U.S. Geological Survey. L’épicentre était à environ 46 kilomètres au sud-sud-ouest d’Aguililla, à une profondeur d’environ 24 kilomètres.

Le gouvernement du Michoacán a indiqué que le tremblement de terre avait été ressenti dans tout l’État. Il a signalé des dommages à un bâtiment dans la ville d’Uruapan et des glissements de terrain sur l’autoroute qui relie Michoacán et Guerrero à la côte.

Le président Andrés Manuel López Obrador a écrit via Twitter qu’il s’agissait d’une réplique du séisme de lundi et qu’il avait également été ressenti dans les États de Colima, Jalisco et Guerrero.

La maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, a annoncé via Twitter qu’une femme est décédée dans un quartier central lorsqu’elle est tombée dans les escaliers de sa maison. Les habitants étaient entassés dans les rues alors que les alarmes sismiques retentissaient.

Le tremblement de terre a secoué un pays déjà nerveux. Le tremblement de terre plus puissant de lundi était le troisième à frapper un 19 septembre — en 1985, 2017 et maintenant 2022. Les tremblements de terre du 19 septembre 2017 et 2022 sont survenus très peu de temps après l’exercice annuel en cas de séisme organisé chaque 19 septembre pour commémorer les ravages dévastateurs de celui de 1985, qui a tué quelque 9500 personnes.