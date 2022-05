Ukraine: premier procès pour crimes de guerre

KYIV, Ukraine — Le procès d’un soldat russe accusé d’avoir tué un civil ukrainien s’est ouvert vendredi, le premier procès pour crimes de guerre depuis l’invasion par Moscou.

Des dizaines de journalistes se sont rassemblés dans une petite salle d’audience de la capitale ukrainienne où le suspect a comparu dans une petite cage de verre pour le début d’un procès qui a attiré l’attention internationale au milieu d’accusations d’atrocités répétées par les forces russes.

Le sergent Vadim Shyshimarin, 21 ans, est accusé d’avoir tiré dans la tête d’un Ukrainien de 62 ans dans le village de Chupakhivka, dans le nord-est du pays. Il pourrait être condamné à la prison à vie.

Le meurtre a eu lieu au début de la guerre, lorsque des chars russes avançant sur Kyiv ont été mis en déroute de manière inattendue et que l’équipage des chars s’est retiré.

M. Shyshimarin, le membre d’une unité de chars qui a été capturée par les forces ukrainiennes, a admis avoir tiré sur le civil dans une vidéo publiée par le Service de sécurité ukrainien.

«J’ai reçu l’ordre de tirer, a expliqué le jeune homme à propos du meurtre du 28 février. J’ai tiré sur lui. Il tombe. Et nous avons continué.»

La déclaration vidéo de M. Shyshimarin est «l’un des premiers aveux des envahisseurs ennemis», selon le service de sécurité ukrainien.

Le procès intervient alors que la campagne de la Russie pour prendre l’est de l’Ukraine progresse lentement – mais son invasion a entraîné des répercussions généralisées au-delà du champ de bataille.

Finlande, Suède, Turquie, OTAN

Deux mois et demi après que l’invasion de l’Ukraine par la Russie ait envoyé un frisson de peur chez les voisins de Moscou, le président et le premier ministre finlandais ont annoncé jeudi que le pays nordique devrait demander immédiatement son adhésion à l’OTAN, le pacte de défense militaire fondé en partie pour contrer l’Union soviétique.

«C’est vous (la Russie) qui avez causé cela. Regardez-vous dans le miroir», a déclaré le président finlandais Sauli Niinisto.

Le Parlement finlandais doit encore se prononcer, mais l’annonce signifie que le pays est presque certain de postuler – et d’être admis. Le processus pourrait prendre des mois. De même, la Suède envisage de se placer sous la protection de l’OTAN.

Cela représenterait un changement majeur dans le paysage sécuritaire européen : la Suède a évité les alliances militaires pendant plus de 200 ans, tandis que la Finlande a adopté la neutralité après sa défaite face aux Soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Le Kremlin a averti qu’il pourrait prendre des mesures de représailles «militaro-techniques».

L’opinion publique dans les deux pays a radicalement changé en faveur de l’adhésion à l’OTAN après l’invasion, ce qui a suscité des craintes dans les pays situés le long du flanc de la Russie qu’ils pourraient être les prochains.

Une telle expansion de l’Alliance laisserait la Russie entourée de pays de l’OTAN dans la mer Baltique et l’Arctique, et représenterait un revers cuisant pour le président russe Vladimir Poutine. Il avait espéré diviser et faire reculer l’OTAN en Europe, mais c’est plutôt le contraire qui se produit.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’Alliance accueillerait la Finlande et la Suède à bras ouverts.

Le président turc a prévenu que son pays n’était «pas favorable» à l’adhésion de la Finlande et de la Suède.

Recep Tayyip Erdogan a cité comme raison le soutien présumé de la Suède et d’autres pays scandinaves aux militants kurdes et à d’autres groupes considérés par Ankara comme des terroristes.

Il a également accusé son compatriote au sein de l’OTAN, la Grèce, d’utiliser l’alliance contre la Turquie, affirmant qu’Ankara ne voulait pas que cette «erreur» se répète.

Un rapport du gouvernement suédois indique par ailleurs que le pays nordique peut s’attendre à être la cible de cyberattaques russes et d’autres mesures agressives s’il choisit de rejoindre l’OTAN.

L’analyse de la politique de sécurité du gouvernement suédois, qui servira de base à une décision sur l’adhésion à l’OTAN par le cabinet de la première ministre Magdalena Andersson plus tard ce mois-ci, a été présentée au parlement vendredi.

Si le document voit des avantages sécuritaires évidents dans l’adhésion à l’OTAN, il énumère également de nombreuses opérations susceptibles d’être entreprises par la Russie si la Suède rejoignait l’alliance.

Il s’agit notamment de différents types d’attaques hybrides, de violations de l’espace aérien ou des eaux suédoises, et de menaces d’augmentation et même éventuellement d’utilisation d’armes nucléaires dans la région de la mer Baltique.

Le rapport indique que la guerre en cours limite les possibilités d’attaques russes contre d’autres pays, mais note que la Russie a encore la capacité d’un nombre limité de mesures hostiles contre des pays comme la Suède.

L’acheminement d’armes et d’autres soutiens militaires par l’OTAN vers l’Ukraine a été essentiel à la capacité surprenante de Kyiv à contrecarrer l’invasion, et le Kremlin a de nouveau averti que l’aide pourrait conduire à un conflit direct ― et potentiellement nucléaire ― entre l’OTAN et la Russie.

Donbass

Sur le terrain, le ministère britannique de la Défense a déclaré vendredi que la Russie n’avait fait aucune avancée significative malgré la concentration des forces dans le Donbass après le retrait des troupes d’autres régions.

Des responsables militaires britanniques ont précisé que la Russie avait perdu des éléments «importants» d’au moins un groupe tactique de bataillon ― environ 1000 soldats ― et du matériel qui avait été utilisé pour déployer rapidement un pont flottant de fortune alors que ses forces tentaient de traverser la rivière Siverskyi Donets à l’ouest de Severodonetsk.

«Conduire des traversées de rivières dans un environnement contesté est une manœuvre très risquée et témoigne de la pression exercée sur les commandants russes pour faire progresser leurs opérations dans l’est de l’Ukraine», a expliqué le ministère dans sa mise à jour quotidienne des renseignements.

Au moins deux civils ont été tués jeudi dans la périphérie de Kharkiv, ont annoncé les autorités. Les attaques ont également endommagé un bâtiment abritant une unité d’aide humanitaire, des bureaux municipaux et des installations hospitalières, a écrit sur Telegram Vyacheslav Zadorenko, le maire de la ville de banlieue de Derhachi.

Aucun des sites «n’avait quoi que ce soit à voir avec l’infrastructure militaire», a assuré M. Zadorenko.

Le chef militaire ukrainien de la région orientale de Louhansk a dit vendredi que les forces russes avaient ouvert le feu 31 fois sur des zones résidentielles la veille, détruisant des dizaines de maisons, notamment dans les villages de Hirske et Popasnianska, et un pont à Rubizhne.

L’avancée de la Russie dans le Donbass a été lente, mais ses forces ont gagné du terrain et pris des villages.

Dans d’autres développements, des responsables ukrainiens ont annoncé que leurs forces avaient détruit un autre navire russe dans la mer Noire, bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation de la Russie et qu’aucune victime n’ait été signalée.

Le navire logistique Vsevolod Bobrov a été gravement endommagé, mais on ne pense pas qu’il ait coulé lorsqu’il a été frappé alors qu’il tentait de livrer un système antiaérien à Snake Island, a déclaré Oleksiy Arestovych, un conseiller du président ukrainien.

En avril, l’armée ukrainienne a coulé le croiseur Moskva, le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire. En mars, elle a détruit le navire de débarquement Saratov.