Ukraine: pour la première fois, un cargo chargé de céréales quitte Odessa

Suzan Fraser, The Associated Press

ANKARA, Turquie — Un premier navire transportant des céréales ukrainiennes a quitté le port d’Odessa lundi dans le cadre d’un accord négocié par les Nations unies et la Turquie qui devrait libérer de grandes quantités de récoltes ukrainiennes sur les marchés étrangers.

Le cargo Razoni, battant pavillon de la Sierra Leone, a quitté pour le Liban, selon ce qu’a annoncé le ministère turc de la Défense. Un communiqué des Nations Unies a indiqué que le Razoni transportait plus de 26 000 tonnes de maïs.

Le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandr Kubrakov, a confirmé que grâce au soutien des pays partenaires et de l’ONU, l’Ukraine a pu mettre pleinement en œuvre l’accord signé à Istanbul et contribuer à la sécurité alimentaire. »

Le navire devrait atteindre Istanbul mardi, où il sera inspecté, avant d’être autorisé à continuer, a indiqué le ministère ukrainien.

Le maïs se dirigera ensuite vers le Liban, un petit pays du Moyen-Orient aux prises avec ce que la Banque mondiale a décrit comme l’une des pires crises financières au monde depuis plus de 150 ans. Une explosion en 2020 dans son port principal de Beyrouth a brisé sa capitale et y a détruit des silos à grains, dont une partie s’est effondrée dimanche.

Le communiqué du ministère turc a indiqué que d’autres navires quitteraient également les ports ukrainiens par les couloirs de sécurité conformément aux accords signés à Istanbul le 22 juillet, mais n’a pas fourni plus de détails.

La Russie et l’Ukraine ont signé des accords séparés avec la Turquie et l’ONU. Ces accords permettent également à la Russie d’exporter des céréales et des engrais.

Le ministère ukrainien des Infrastructures signale que 16 autres navires, tous bloqués depuis le début de l’invasion russe le 24 février, attendaient leur tour dans les ports d’Odessa.