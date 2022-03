Ukraine: Marioupol refuse de déposer les armes

LVIV, Ukraine — Les responsables ukrainiens ont rejeté lundi avec défi une demande russe que leurs forces à Marioupol déposent les armes et agitent des drapeaux blancs, en échange d’un passage sûr hors de cette ville portuaire stratégique assiégée.

Alors même que la Russie intensifiait son bombardement de Marioupol pour obtenir sa reddition, son offensive dans d’autres parties de l’Ukraine piétinait. Les gouvernements et les analystes occidentaux voient le conflit plus large se transformer en une guerre d’usure, la Russie continuant de bombarder les villes.

Dans la capitale de Kyiv, des bombardements russes ont dévasté un centre commercial près du centre-ville, tuant au moins huit personnes et laissant une mer de décombres au milieu de gratte-ciel cicatrisés. Les autorités ukrainiennes ont également affirmé que la Russie avait bombardé une usine chimique dans le nord-est du pays, provoquant une fuite d’ammoniac, et avait frappé une base d’entraînement militaire à l’ouest avec des missiles de croisière.

La ville méridionale encerclée de Marioupol, sur la mer d’Azov, a connu certaines des pires horreurs de la guerre, alors qu’elle est pilonnée par la Russie depuis plus de trois semaines. Des frappes ont touché une école d’art abritant quelque 400 personnes quelques heures seulement avant l’offre de la Russie d’ouvrir deux couloirs hors de la ville en échange de la capitulation de ses défenseurs, selon des responsables ukrainiens.

Les responsables ukrainiens ont rejeté la proposition russe de sortir en toute sécurité de Marioupol avant même l’heure limite russe de 5 heures du matin, heure de Moscou (0200 GMT).

«Il ne peut être question d’aucune reddition, de déposer les armes, a déclaré la vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk au journal ukrainien Pravda. Nous avons déjà informé la partie russe à ce sujet.»

Le maire de Marioupol, Piotr Andryushchenko, a également rapidement rejeté l’offre, affirmant dans un message sur Facebook qu’il n’avait pas besoin d’attendre la date limite pour répondre et maudissant les Russes, selon l’agence de presse Interfax Ukraine.

Le colonel général russe Mikhail Mizintsev avait proposé deux couloirs – l’un vers l’est vers la Russie et l’autre vers l’ouest vers d’autres parties de l’Ukraine. Il n’a pas dit ce que la Russie prévoyait faire si l’offre était rejetée.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les autorités de Marioupol pourraient faire face à un tribunal militaire si elles se rangeaient du côté de ce qu’il a qualifié de «bandits», a rapporté l’agence de presse russe RIA Novosti.

Les multiples tentatives d’évacuation des habitants de Marioupol et d’autres villes ukrainiennes n’ont que partiellement réussi, les bombardements se poursuivant alors que les civils tentaient de fuir. Les responsables de Marioupol ont déclaré qu’au moins 2300 personnes étaient mortes pendant le siège, dont certaines qui ont été enterrées dans des fosses communes.

Avant l’offre de reddition rejetée, une frappe aérienne russe a touché une école où quelque 400 civils se réfugiaient et le nombre de victimes n’était pas clair, a déclaré lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une allocution vidéo.

«Ils sont sous les décombres, et nous ne savons pas combien d’entre eux ont survécu», a-t-il déclaré. Il a dit que l’Ukraine «abattrait le pilote qui a largué cette bombe».

La frappe contre l’école d’art était la deuxième fois en moins d’une semaine que des responsables signalaient une attaque contre un bâtiment public où des habitants de Marioupol s’étaient réfugiés. Mercredi, une bombe a détruit un théâtre où plus de 1000 personnes auraient trouvé refuge. On rapporte aux dernières nouvelles environ 130 survivants.

Dans les deux cas, on avait clairement indiqué autour des édifices que des enfants se trouvaient à l’intérieur, afin de prévenir les forces russes de leur présence.

Les responsables de la ville et les groupes d’aide affirment que la nourriture, l’eau et l’électricité sont épuisées à Marioupol et que les combats ont empêché les convois humanitaires d’entrer. Les communications sont coupées.

La chute de Marioupol permettrait aux forces russes du sud et de l’est de l’Ukraine de s’unir. Mais les analystes militaires occidentaux disent que même si la ville est prise, les troupes qui combattent un coin de rue à la fois pour la contrôler pourraient être trop épuisées pour aider à sécuriser les percées russes sur d’autres fronts.

Plus de trois semaines après le début de l’invasion, les deux parties semblent maintenant essayer de s’épuiser mutuellement, selon les experts. Les forces russes embourbées lancent des missiles à longue portée sur les villes et les bases militaires, alors que les forces ukrainiennes effectuent des attaques-éclairs et cherchent à couper les lignes de ravitaillement russes.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a indiqué que la résistance ukrainienne signifie que «les forces sur le terrain du président russe Vladimir Poutine sont essentiellement au point mort».

Les pourparlers entre la Russie et l’Ukraine se sont poursuivis, mais n’ont pas réussi à combler le fossé entre les deux parties, la Russie exigeant le désarmement de l’Ukraine et l’Ukraine déclarant que les forces russes doivent se retirer de tout le pays.

Le président américain Joe Biden devait s’entretenir plus tard lundi avec les dirigeants français, allemand, italien et britannique pour discuter de la guerre, avant de se rendre plus tard dans la semaine à Bruxelles, puis en Pologne pour des entretiens en personne.

Dans les grandes villes ukrainiennes, des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants ont été tués dans des attaques russes.

Le procureur général d’Ukraine a déclaré qu’un obus russe avait frappé une usine chimique à l’extérieur de la ville orientale de Soumy juste après 3 heures du matin lundi, provoquant dans un réservoir d’ammoniac de 50 tonnes une fuite qui a pris des heures à contenir.

Le porte-parole militaire russe Igor Konashenkov a affirmé que la fuite était une «provocation planifiée» par les forces ukrainiennes pour accuser à tort la Russie d’une attaque chimique.

M. Konashenkov a également déclaré qu’une frappe nocturne de missiles de croisière avait touché un centre d’entraînement militaire dans la région de Rivne, dans l’ouest de l’Ukraine. Il a affirmé que 80 soldats étrangers et ukrainiens avaient été tués, bien que le chiffre n’ait pas pu être confirmé de manière indépendante. Vitaliy Koval, le chef de l’administration militaire régionale de Rivne, a confirmé lundi matin une double frappe de missiles russes sur un centre d’entraînement, mais n’a donné aucun détail sur les blessures ou les décès.

Les troupes russes bombardent Kyiv depuis maintenant près d’un mois et tentent d’encercler la capitale, qui comptait quelque trois millions d’habitants avant la guerre.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré lundi que la résistance ukrainienne avait maintenu le gros des forces russes à plus de 25 kilomètres du centre-ville, mais que Kyiv «reste le principal objectif militaire de la Russie».

L’ONU a confirmé la mort de 902 civils pendant la guerre, mais admet que le bilan réel est probablement beaucoup plus élevé. Elle indique que près de 3,4 millions de personnes ont fui l’Ukraine. Les estimations des décès russes varient, mais même les chiffres conservateurs se situent dans les milliers.

Le bureau du procureur général ukrainien a déclaré qu’au moins 115 enfants avaient été tués et 148 blessés.

Certains Russes ont également fui leur pays au milieu d’une répression généralisée contre la dissidence. La Russie a arrêté des milliers de manifestants antiguerre, muselé les médias indépendants et coupé l’accès aux sites de médias sociaux comme Facebook et Twitter.