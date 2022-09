Roger Waters annule des concerts en Pologne, selon des médiaux locaux

The Associated Press

VARSOVIE, Pologne — Le cofondateur du groupe Pink Floyd, Roger Waters, a annulé des concerts prévus en Pologne à la suite de ses déclarations controversées sur la guerre en Ukraine, ont rapporté des médias locaux.

Un représentant de l’aréna Tauron, de Cracovie, où Waters devait présenter deux concerts en avril, dit que le tout a été annulé.

«L’impresario de Roger Waters, a décidé d’annuler… sans donner de raison», a déclaré Lukasz Pytko.

Le site internet de la tournée «This Is Not a Drill» de Waters n’inclut plus ces concerts prévus les 21 et 22 avril.

Le conseil municipal de Cracovie devait voter la semaine prochaine une résolution déclarant Waters comme «persona non grata» afin d’exprimer son indignation devant les commentaires du musicien au sujet de la guerre en Ukraine.

Dans une lettre ouverte transmise plus tôt ce mois-ci à la première dame de l’Ukraine Olena Zelenska, Waters avait blâmé les «nationalistes extrémistes pour avoir mené le pays sur la voie de cette guerre désastreuse». Il a aussi reproché à l’Occident, les États-Unis surtout, d’avoir fourni des armes à Kiev.

Waters a aussi critiqué l’OTAN pour avoir provoqué la Russie.