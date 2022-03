Patrice Vermette remporte l’Oscar de la meilleure direction artistique pour «Dune»

The Associated Press

LOS ANGELES — « CODA : le cœur à la musique » a décroché l’Oscar du meilleur film lors de la 94e cérémonie des Oscars, au Dolby Theatre de Los Angeles. Le drame musical de Sian Heder, inspiré du film français « La famille Bélier », relate l’histoire de Ruby, seule personne entendante d’une famille sourde, qui se découvre une passion pour le chant.

Il s’agit du premier film avec une distribution composée principalement de personnes sourdes à remporter l’Oscar du meilleur film. Alors qu’il n’avait que trois nominations, le film a récolté des Oscars dans toutes ces catégories, incluant le meilleur acteur dans un second rôle et le meilleur scénario adapté.

Si l’Oscar du meilleur film a échappé à « Dune », du Montréalais Denis Villeneuve, le drame de science-fiction a tout de même décroché six prix, sur ses dix nominations, dont la meilleure direction artistique, qui vient récompenser Patrice Vermette.

Le Longueuillois a partagé sa victoire avec la directrice artistique hongroise Zsuzsanna Sipos, déjà nominée pour « The Young Victoria » en 2010 et « Arrival » en 2017, également réalisés par Denis Villeneuve.

« Je n’arrive toujours pas à y croire », a déclaré M. Vermette lors d’un appel téléphonique depuis Los Angeles pendant la cérémonie.

« Nous avons travaillé si dur là-dessus. (Ce film) était le rêve de Denis depuis qu’il avait 13 ans, et voir tout le monde de “Dune” être reconnu en ce moment, c’est tout en l’honneur de Denis et en raison de la façon dont il a dirigé le bateau. »

« J’en rêvais depuis que je suis enfant et que je regardais les Oscars avec ma famille, nous étions autorisés à veiller tard ce dimanche-là, alors que nous n’étions autorisés à veiller qu’à Noël ou au Nouvel An. Alors c’est incroyable. »

Lors de la remise du prix, Patrice Vermette a salué, en regardant le ciel, son ami, le réalisateur Jean-Marc Vallée, décédé en décembre. Il avait travaillé avec lui sur le film « C.R.A.Z.Y. » en 2005 et « Café de Flore » en 2011.

Il a été présenté dans le segment « in memoriam » de l’émission, qui incluait également le cinéaste torontois Ivan Reitman, décédé en février.

Parmi les autres statuettes récoltées par « Dune », l’Oscar du meilleur son est allé à Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill et Ron Bartlett. Hans Zimmer a remporté le prix de la meilleure trame sonore originale ; Joe Walker, du meilleur montage.

Tous ces prix ont été décernés lors du pré-gala, qui avait débuté à 19 h.

Après le début de la diffusion, qui a commencé à 20 h, Greig Fraser, directeur de la photographie de « Dune » a obtenu une statuette, la cinquième de la soirée pour le film.

Puis, Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor et Gerd Nefzer ont reçu l’Oscar des meilleurs effets visuels pour « Dune ».

Un Oscar pour Ben Proudfoot

Ben Proudfoot, de Halifax, a remporté l’Oscar du meilleur court métrage documentaire avec son film « The Queen of Basketball », sur Lucy Harris, la seule femme à avoir été repêchée par la NBA.

« Cela prouve que l’histoire de Lucy Harris, après 45 ans d’ignorance, signifie en effet quelque chose de profond pour l’Amérique et le monde », a déclaré M. Proudfoot, qui avait déjà été nominé en 2021 pour « A Concerto Is a Conversation » et joint par texto à la cérémonie par La Presse Canadienne.

« D’une ville tranquille du Mississippi à la scène mondiale, Lucy Harris, la reine du basket-ball, a toujours appartenu et appartiendra toujours au sommet. C’est un record qui ne sera jamais battu », a-t-il ajouté.

La biographie de 22 minutes a notamment été produite par les joueurs Steph Curry et Shaquille O’Neal.

« Le pouvoir du chien » récompensé

Jane Campion a décroché l’Oscar de la meilleure réalisatrice pour « Le pouvoir du chien », un western avec Benedict Cumberbatch qui a été tourné dans sa Nouvelle-Zélande natale.

Il s’agit d’un premier Oscar dans cette catégorie pour la cinéaste de 67 ans. Elle a remporté l’Oscar du meilleur scénario original en 1994 pour son film « La leçon de piano », qui lui avait également valu une nomination à la réalisation.

Jane Campion, première femme nominée deux fois comme meilleure réalisatrice, a battu les autres nominés Paul Thomas Anderson, Kenneth Branagh, Ryusuke Hamaguchi et Steven Spielberg.

Le film compte parmi ses producteurs le Québécois Roger Frappier.

Des seconds rôles chargés de sens

L’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle est revenu à Ariana DeBose pour « West Side Story ». Elle a remporté l’Oscar pour son jeu d’acteur, de chant et de danse en tant qu’Anita dans son rôle révolutionnaire dans la réinvention de Steven Spielberg de la comédie musicale classique.

Elle devient la première actrice afro-latina et ouvertement LGBTQ à gagner dans la catégorie.

« À tous ceux qui ont déjà remis en question votre identité, a-t-elle dit, je vous promets qu’il y a une place pour nous. »

Largement inconnue dans les milieux cinématographiques avant de décrocher le rôle convoité, la native de Caroline du Nord, âgée de 31 ans, est devenue la favorite des Oscars après une saison de récompenses.

De son côté, Troy Kotsur, le premier acteur masculin sourd nominé pour un Oscar, a remporté le prix du meilleur second rôle pour « CODA : le cœur à la musique ».

M. Kotsur a rejoint Marlee Matlin, co-vedette de « CODA : le cœur à la musique », en tant que seuls lauréats sourds d’un Oscar. Mme Matlin reste la plus jeune lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice à 21 ans pour le drame de 1986 « Children of a Lesser God ».

Le public étoilé s’est levé pour M. Kotsur, un grand favori après avoir déjà remporté des trophées des British Academy Film Awards, SAG, Critics Choice et Independent Spirit. Javier Bardem, Jessica Chastain, Nicole Kidman et d’autres ont levé les mains et les ont agités — une manière d’applaudir en langage des signes.

Confrontation entre Will Smith et Chris Rock

La cérémonie des Oscars est tombée dans un silence malaisant après que Will Smith a frappé Chris Rock sur scène alors que le comédien avait fait une blague sur la femme de M. Smith. M. Smith a maudit M. Rock après être retourné à son siège.

Chris Rock remettait le prix du meilleur documentaire lorsque l’échange tendu s’est produit. Avant cela, les Oscars se déroulaient sans heurts.

Quelques instants plus tard, Will Smith a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour « King Richard : Au-delà du jeu ».

Will Smith a noté, en larmes, que Richard Williams, le protagoniste du film, protégeait également farouchement sa famille. Il a également présenté ses excuses à l’académie et à ses collègues nominés.

Autres prix

Jessica Chastain a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de la télévangéliste Tammy Faye Baker dans « The Eyes of Tammy Faye ». C’est le premier Oscar pour Mme Chastain en trois nominations. Elle a déjà été nominée pour « Zero Dark Thirty » en 2013 et « The Help » en 2012.

Le film japonais « Conduis mon char » (« Drive My Car »), de Ryûsuke Hamaguchi, a remporté l’Oscar du meilleur film étranger.

L’Oscar du meilleur long métrage d’animation est revenu à « Encanto : La fantastique famille Madrigal », des studios Disney et réalisé par Jared Bush et Byron Howard.

« L’été de la soul », en anglais « Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised) », a décroché l’Oscar du meilleur documentaire.

L’Oscar du meilleur scénario original est allé à Kenneth Branagh pour « Belfast ». Celui du meilleur scénario adapté a été remis à Siân Heder pour « CODA : le cœur à la musique », inspiré de « La famille Bélier » d’Éric Lartigau.

Du côté des costumes, Jenny Beavan a remporté son troisième Oscar avec « Cruella ».

Billie Eilish a décroché l’Oscar de la meilleure chanson pour « No Time to Die ».

Lors du pré-gala, « The Long Goodbye », un court métrage de fiction mettant en vedette Riz Ahmed, a remporté le prix du meilleur court métrage, tandis que « The Windshield Wiper » a obtenu le prix du meilleur court métrage d’animation.

L’Oscar des meilleurs maquillage et coiffure est décerné à « Dans les yeux de Tammy Faye ».

Moment de silence pour l’Ukraine

La cérémonie des Oscars a tenu un moment de silence en soutien à l’Ukraine, qui subit une invasion non provoquée de la Russie depuis plus d’un mois.

L’actrice Mila Kunis, d’origine ukrainienne, a prononcé quelques mots. Plus tard, un appel à tous à faire son possible pour envoyer de l’aide en Ukraine a été affiché.

Lors de l’hommage au film « Le Parrain », qui fête ses 50 ans, le réalisateur Francis Ford Coppola, accompagné des acteurs Al Pacino et Robert DeNiro, a conclu son discours par « Vive l’Ukraine ».