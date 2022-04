OMS: 99 % de la population respire un air de mauvaise qualité

Jamey Keaten, The Associated Press

GENÈVE, Suisse — L’agence de santé des Nations unies affirme que presque tout le monde sur la planète respire un air qui ne respecte pas ses normes de qualité de l’air, appelant à davantage d’actions pour réduire l’utilisation des combustibles fossiles, qui génèrent des polluants qui causent des problèmes respiratoires et de circulation sanguine et entraînent des millions de décès évitables chaque année.

L’Organisation mondiale de la santé, environ six mois après avoir resserré ses directives sur la qualité de l’air, a publié lundi une mise à jour de sa base de données sur la qualité de l’air qui s’appuie sur les informations d’un nombre croissant de villes et de villages à travers le monde ― totalisant désormais plus de 6000 municipalités.

L’OMS a déclaré que 99 % de la population mondiale respire un air qui dépasse ses limites de qualité de l’air et est souvent rempli de particules qui peuvent pénétrer profondément dans les poumons, pénétrer dans les veines et les artères et provoquer des maladies. La qualité de l’air est la plus mauvaise dans les régions de l’OMS de la Méditerranée orientale et de l’Asie du Sud-Est, suivies de l’Afrique, a indiqué l’organisation.

«Après avoir survécu à une pandémie, il est inacceptable d’avoir encore 7 millions de décès évitables et d’innombrables années de bonne santé perdues évitables en raison de la pollution de l’air», a déclaré la Dre Maria Neira, cheffe du département de l’environnement, du changement climatique et de la santé de l’OMS. «Pourtant, trop d’investissements sont encore investis dans un environnement pollué plutôt que dans un air propre et sain.»

La base de données, qui a traditionnellement pris en compte deux types de particules connues sous le nom de PM2,5 et PM10, a pour la première fois inclus des mesures au sol du dioxyde d’azote. La dernière version de la base de données a été publiée en 2018.

Le dioxyde d’azote provient principalement de la combustion de carburant générée par l’homme, comme la circulation automobile, et est le plus courant dans les zones urbaines. L’exposition peut entraîner des maladies respiratoires comme l’asthme et des symptômes comme la toux, une respiration sifflante et des difficultés respiratoires, et davantage d’admissions à l’hôpital et aux urgences, a déclaré l’OMS. Les concentrations les plus élevées ont été trouvées dans la région de la Méditerranée orientale.

Les matières particulaires ont de nombreuses sources, telles que les transports, les centrales électriques, l’agriculture, la combustion des déchets et l’industrie, ainsi que des sources naturelles comme la poussière du désert. Le monde en développement est particulièrement touché : l’Inde avait des niveaux élevés de PM10, tandis que la Chine affichait des niveaux élevés de PM2,5, selon la base de données.

«Les particules, en particulier les PM2,5, sont capables de pénétrer profondément dans les poumons et de pénétrer dans la circulation sanguine, provoquant des impacts cardiovasculaires, cérébrovasculaires (AVC) et respiratoires», a déclaré l’OMS. «Il existe de nouvelles preuves que les particules ont un impact sur d’autres organes et provoquent également d’autres maladies.»

Les résultats mettent en évidence l’ampleur des changements nécessaires pour lutter contre la pollution de l’air, a déclaré Anumita Roychowdhury, experte en pollution de l’air au Center for Science and Environment, une organisation de recherche et de plaidoyer à New Delhi.

L’Inde et le monde doivent se préparer à des changements majeurs pour tenter de réduire la pollution de l’air : véhicules électriques, un abandon des combustibles fossiles, une augmentation massive de l’énergie verte et la séparation des types de déchets par les ménages, a-t-elle déclaré.

Le Council on Energy, Environment and Water, un groupe de réflexion basé à New Delhi, a découvert dans une étude que plus de 60 % des charges de PM2,5 en Inde provenaient des ménages et des industries.

Tanushree Ganguly, qui dirige le programme du conseil sur la qualité de l’air, a appelé à des mesures pour réduire les émissions des industries, des automobiles, de la combustion de la biomasse et de l’énergie domestique.

«Nous devons accorder la priorité à l’accès à l’énergie propre pour les ménages qui en ont le plus besoin et prendre des mesures actives pour assainir notre secteur industriel», a-t-elle déclaré.