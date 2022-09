Nouvelles frappes de drone en Ukraine

Adam Schreck et Jon Gambrell, La Presse Canadienne

Adam Schreck et Jon Gambrell, La Presse Canadienne

KYIV, Ukraine — Une frappe nocturne de drones près du port ukrainien d’Odessa a déclenché un incendie énorme et causé une explosion, a annoncé l’armée lundi, alors que les dirigeants russes faisaient face à une résistance croissante à leurs efforts pour appeler des centaines de milliers d’hommes pour combattre en Ukraine .

La frappe aérienne sur Odessa était la dernière d’une série d’attaques de drones sur la ville clé du sud ces derniers jours, et a touché une installation militaire et fait exploser des munitions. Les pompiers avaient du mal à contenir l’incendie et les civils à proximité ont été évacués, a indiqué le commandement sud de l’armée ukrainienne.

Cela s’est produit quelques heures après que les États-Unis se soient engagés à prendre des mesures décisives et aient promis des «conséquences catastrophiques» si la Russie utilisait des armes nucléaires en Ukraine. Les inquiétudes grandissent quant au fait que la Russie pourrait chercher à aggraver le conflit une fois qu’elle aura terminé ce que l’Ukraine et l’Occident considèrent comme des référendums illégaux dans les parties de l’Ukraine sous son contrôle.

Le vote, qui se termine mardi, a eu lieu après la fuite de milliers d’habitants et a inclus des images de troupes russes armées faisant du porte-à-porte pour faire pression sur les Ukrainiens pour qu’ils votent. La Russie a annoncé les «référendums» alors que sa guerre contre l’Ukraine s’enlise au milieu d’une contre-offensive ukrainienne.

«Chaque nuit et chaque jour, il y a des bombardements inévitables dans le Donbass, sous le rugissement desquels les gens sont forcés de voter pour la « paix russe »», a déclaré lundi le gouverneur régional de Donetsk, Pavlo Kirilenko.

On s’attend généralement à ce que la Russie proclame les résultats en sa faveur, une étape qui pourrait voir Moscou annexer le territoire et lui donner le prétexte de le défendre comme son propre territoire sous le parapluie nucléaire russe.

Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, a prévenu que la Russie paierait un prix élevé, bien que non spécifié, si elle mettait à exécution les menaces voilées d’utiliser des armes nucléaires dans le conflit.

«Si la Russie franchit cette ligne, il y aura des conséquences catastrophiques pour la Russie. Les États-Unis répondront de manière décisive», a-t-il déclaré dimanche à Meet the Press sur NBC.

Lundi, M. Poutine et le président biélorusse Alexandre Loukachenko ont tenu une réunion à l’improviste dans la ville de Sotchi, dans le sud de la Russie, et ont déclaré qu’ils étaient prêts à coopérer avec l’Occident ― «s’ils nous traitent avec respect», a précisé M. Poutine.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a indiqué lundi que M. Poutine avait affirmé au président turc ― lors de leur réunion en Ouzbékistan la semaine dernière ― que Moscou était prête à reprendre les négociations avec l’Ukraine, mais avait de «nouvelles conditions» pour un cessez-le-feu. Le ministre n’a pas précisé les conditions.

Le Kremlin a annoncé la semaine dernière une mobilisation partielle pour ajouter au moins 300 000 soldats à sa force en Ukraine à l’approche des élections dans les régions occupées. Cette décision, un changement radical par rapport aux efforts précédents de Vladimir Poutine pour présenter la guerre comme une opération militaire limitée qui n’interférerait pas avec la vie de la plupart des Russes, s’est avérée extrêmement impopulaire dans le pays.

Des milliers d’hommes en âge de combattre ont afflué vers les aéroports et les passages frontaliers terrestres de la Russie afin d’éviter d’être appelés. Des manifestations ont éclaté dans diverses régions du pays et les médias russes ont signalé un nombre croissant d’incendies criminels contre des bureaux d’enrôlement militaire, dont un qui a frappé la ville méridionale d’Uryupinsk.

Lors d’une attaque distincte, inhabituellement audacieuse, un jeune homme est entré lundi dans un bureau d’enrôlement militaire dans la ville sibérienne d’Oust-Ilimsk et a tiré sur le commandant militaire à bout portant.

Les médias russes ont affirmé que l’homme était entré dans l’établissement en disant «personne n’ira se battre» et «nous allons tous rentrer chez nous maintenant». Les autorités locales ont indiqué que le commandant militaire était aux soins intensifs, sans donner plus de détails.

L’homme, identifié dans les médias comme étant un résident local de 25 ans, Ruslan Zinin, aurait été contrarié qu’un avis d’appel ait été signifié à son meilleur ami qui n’avait aucune expérience de combat ― ce qui, selon les autorités, est le principal critère du projet.

Pendant ce temps, les premiers lots de troupes russes mobilisées par Moscou ont commencé à arriver sur les bases militaires, a annoncé lundi l’armée britannique.

Dans un briefing de renseignement en ligne, le ministère britannique de la Défense a déclaré que des dizaines de milliers de personnes avaient été appelées jusqu’à présent. Cependant, les Russes sont confrontés à des défis à venir, a déclaré le ministère.

«L’armée russe fournit une formation initiale de bas niveau aux soldats au sein de leurs unités opérationnelles désignées, plutôt que dans des établissements de formation dédiés», a-t-il indiqué.

Dans des circonstances normales, deux bataillons se déploient tandis qu’un troisième reste sur place pour s’entraîner. Mais dans la guerre d’Ukraine, même le troisième bataillon se déploie, affaiblissant cet entraînement, a précisé le ministère britannique de la Défense.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche que la mobilisation russe ― sa première mobilisation de ce type depuis la Deuxième Guerre mondiale ― était un signe de faiblesse : «Ils ont admis que leur armée n’est plus en mesure de se battre avec l’Ukraine».

M. Zelensky a lancé lundi dans un message sur Facebook que l’armée ukrainienne redouble d’efforts pour reprendre «l’ensemble du territoire ukrainien» et a élaboré des plans pour contrer les «nouveaux types d’armes» utilisés par la Russie, sans plus de détails.

De nouveaux bombardements russes ont frappé la zone autour de la centrale nucléaire de Zaporijja, selon le bureau de M. Zelensky. Des villes proches de la station ont été atteintes à neuf reprises ces dernières heures par des lance-roquettes et de l’artillerie lourde.