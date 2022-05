L’évacuation de Marioupol se déroule lentement

Cara Anna et Yesica Fisch, La Presse Canadienne

ZAPORIJJIA, Ukraine — Les travailleurs humanitaires préparaient mardi de la nourriture chaude, des fauteuils roulants et des jouets pour les civils évacués des restes pulvérisés d’une usine sidérurgique dans la ville de Marioupol, assiégée depuis des mois par les forces russes.

L’usine est le dernier bastion de la résistance ukrainienne dans une ville qui est par ailleurs contrôlée par les forces de Moscou et la clé de leur campagne dans l’est de l’Ukraine. Un haut responsable américain a averti que la Russie prévoyait d’annexer une grande partie de l’est du pays plus tard ce mois-ci.

Dans un centre d’accueil, des brancards et des fauteuils roulants étaient alignés, de minuscules chaussures pour enfants suspendues à un panier et une pile de jouets attendaient le premier convoi de civils dont l’évacuation est supervisée par les Nations Unies et la Croix-Rouge.

Leur arrivée représenterait une rare lueur d’espoir dans la guerre qui perdure depuis près de 10 semaines. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a tué des milliers de personnes, contraint des millions de personnes à fuir le pays, dévasté des villes et des villages et modifié l’équilibre de l’après-guerre froide en Europe de l’Est.

Plus de 100 personnes – dont des femmes âgées et des mères avec de jeunes enfants – ont quitté l’aciérie dévastée d’Azovstal au cours du week-end et sont parties dans des autocars et des ambulances.

Au moins certaines ont apparemment été emmenées dans un village contrôlé par des séparatistes soutenus par la Russie. L’armée russe a déclaré que certaines avaient choisi de rester dans les zones séparatistes. Dans le passé, l’Ukraine a accusé les troupes de Moscou d’emmener des civils contre leur gré en Russie ou dans des zones contrôlées par la Russie, ce que le Kremlin a démenti.

D’autres sont parties pour la ville de Zaporijjia, contrôlée par les Ukrainiens, à quelque 230 kilomètres au nord-ouest de Marioupol. La raison pour laquelle le voyage des évacués prenait tant de temps n’était pas claire, mais le convoi devait probablement traverser des zones fortement contestées et de nombreux points de contrôle.

La responsable des incidents pour l’Organisation mondiale de la santé pour l’Ukraine a déclaré que les évacués «sont en route» vers les zones contrôlées par le gouvernement, loin des zones de combat les plus intenses où les forces ukrainiennes et russes se battent.

La docteure Dorit Nitzan, s’adressant par vidéo aux journalistes à Genève depuis Zaporijjia contrôlée par le gouvernement, a déclaré que les équipes de l’OMS faisaient partie des travailleurs de l’ONU et d’autres groupes d’aide qui se sont déployés pour aider des dizaines de personnes évacuées de l’usine.

«Les choses bougent, a-t-elle déclaré mardi. Nous savons qu’ils sont en route.»

La docteure Nitzan a dit que l’agence de santé des Nations Unies ne connaît pas exactement le type de besoins de santé que les évacués présenteront, mais que les hôpitaux à proximité et les équipes de traumatologie étaient en attente pour aider les évacués qui arrivaient.

Marioupol est devenu le symbole de la misère humaine infligée par la guerre. Un siège russe a piégé des civils avec peu d’accès à la nourriture, à l’eau et à l’électricité, alors que les forces de Moscou ont pilonné la ville en ruines. L’usine – où environ 1000 civils ont cherché refuge ainsi que quelque 2000 combattants qui ont refusé de se rendre – a particulièrement fasciné le monde extérieur.

Le maire adjoint de Marioupol, Sergei Orlov, a déclaré à la BBC que des négociations de haut niveau étaient en cours entre l’Ukraine, la Russie et les organisations internationales sur l’évacuation de davantage de personnes. Mais la Russie a repris son bombardement de l’usine tentaculaire après l’évacuation partielle, a annoncé lundi le bataillon ukrainien Azov, dont les combattants sont terrés dans l’usine, sur l’application de messagerie Telegram.

Après avoir échoué à prendre Kyiv dans les premières semaines de la guerre, la Russie a retiré certaines de ses forces et a ensuite prévenu qu’elle se concentrerait sur le cœur industriel ukrainien du Donbass. Marioupol se trouve dans la région, et sa capture priverait l’Ukraine d’un port vital, permettrait à la Russie d’établir un corridor terrestre vers la péninsule de la Crimée, qu’elle a saisie à l’Ukraine en 2014, et libérerait des troupes pour combattre ailleurs dans le Donbass.

Michael Carpenter, l’ambassadeur des États-Unis auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a déclaré lundi que les États-Unis pensaient que le Kremlin prévoyait d’annexer une grande partie de l’est de l’Ukraine et de reconnaître la ville méridionale de Kherson comme une république indépendante. Aucune de ces décisions ne serait reconnue par les États-Unis ou leurs alliés, a-t-il déclaré.

La Russie prévoit d’organiser des référendums fictifs dans les régions de Donetsk et de Louhansk dans le Donbass qui «tenteraient d’ajouter un vernis de légitimité démocratique ou électorale» et de rattacher les entités à la Russie, a dit M. Carpenter. Il a également déclaré qu’il y avait des signes que la Russie organiserait un vote pour l’indépendance à Kherson.

Des maires et des législateurs locaux ont été enlevés, les services Internet et de téléphonie mobile ont été coupés et un programme scolaire russe sera bientôt imposé, a ajouté M. Carpenter. Le gouvernement ukrainien affirme que la Russie a introduit son rouble comme monnaie là-bas.

Obtenir une image complète de la bataille qui se déroule dans l’Est est difficile, car les frappes aériennes et les barrages d’artillerie ont rendu extrêmement dangereux les déplacements des journalistes. L’Ukraine et les rebelles soutenus par Moscou qui combattent dans l’Est ont introduit des restrictions strictes sur les reportages.

Armée affaiblie

Mais jusqu’à présent, les troupes russes et leurs forces séparatistes alliées semblent n’avoir fait que des gains mineurs, prenant plusieurs petites villes alors qu’elles tentent d’avancer en groupes relativement restreints contre une résistance ukrainienne farouche.

Dans sa déclaration quotidienne sur Twitter, l’armée britannique a indiqué mardi qu’elle pensait que l’armée russe était désormais «nettement plus faible» après avoir subi des pertes dans sa guerre contre l’Ukraine.

«Les échecs à la fois dans la planification stratégique et l’exécution opérationnelle l’ont empêché de traduire la force numérique en avantage décisif», dit le ministère.

Le ministère a ajouté que si le budget de la défense de la Russie a doublé de 2005 à 2018, le programme de modernisation qu’il a entrepris « n’a pas permis à la Russie de dominer l’Ukraine ».

La résistance de l’Ukraine a été considérablement renforcée par les armes occidentales et d’autres aides, et le premier ministre britannique Boris Johnson devait annoncer mardi des centaines de millions de livres de nouveau soutien militaire à Kyiv dans un discours devant le parlement ukrainien.

Dans le discours à distance, il devrait faire écho aux paroles du premier ministre britannique de la Deuxième Guerre mondiale, Winston Churchill, en qualifiant la réponse de l’Ukraine à l’invasion russe de «la meilleure heure» (finest hour, en anglais) du pays.

Selon un quotidien italien, le pape François a proposé de se rendre à Moscou pour rencontrer le président Vladimir Poutine environ trois semaines après le début de l’invasion. Le pontife a déclaré au Corriere della Sera qu’il n’avait pas reçu de réponse.

Lundi, l’Ukraine a déclaré que la Russie avait attaqué un pont routier et ferroviaire stratégique à l’ouest d’Odessa, un important port de la mer Noire. Le pont avait été lourdement endommagé lors de précédentes frappes russes, et sa destruction aurait coupé une voie d’approvisionnement en armes et autres marchandises en provenance de la Roumanie voisine.

Une image satellitaire capturée par Planet Labs PBC et analysée par l’Associated Press a montré que le pont était toujours debout à midi lundi.

Une autre image, prise lundi, montrait près de 50 hélicoptères militaires russes à Stary Oskol, une base russe proche de la frontière ukrainienne et à quelque 175 kilomètres au nord-est de la ville ukrainienne de Kharkiv.

Soulignant le bilan de la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a révélé lundi qu’au moins 220 enfants ukrainiens ont été tués par l’armée russe depuis le début de la guerre et que 1570 établissements d’enseignement ont été détruits ou endommagés. Il a également noté que certaines personnes essayant d’échapper aux combats craignent d’être emmenées en Russie ou dans des zones contrôlées par la Russie.

Plus d’un million de personnes, dont près de 200 000 enfants, ont été emmenées d’Ukraine en Russie, a annoncé lundi le ministère russe de la Défense, selon l’agence de presse publique TASS. Le responsable du ministère de la Défense, Mikhail Mizintsev, a déclaré que ce nombre comprenait 11 550 personnes au cours des dernières 24 heures, «sans la participation des autorités ukrainiennes».

M. Zelensky a dit que l’ONU l’avait assuré que les personnes fuyant Marioupol seraient autorisées à se rendre dans les zones contrôlées par son gouvernement.

Indépendamment des évacuations officielles, certains habitants de Marioupol sont partis seuls, souvent dans des voitures privées endommagées.