L’été 2021 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe, selon un rapport

BERLIN — Des scientifiques disent que l’été dernier a été l’été le plus chaud jamais enregistré en Europe, avec des températures supérieures de 1 degré Celsius à la moyenne des trois décennies précédentes.

Un rapport publié vendredi par le service Copernicus de surveillance du changement climatique a révélé que si le printemps 2021 a été plus frais que la moyenne, les mois d’été ont été marqués par des «vagues de chaleur sévères et durables» qui ont enregistré de nombreux nouveaux records de température, dont un sans précédent de 48,8 degrés Celsius mesuré en Sicile en août dernier.

Les températures élevées prolongées ont contribué à des incendies de forêt tels que ceux observés en Sibérie, en Grèce et en Turquie l’année dernière, et des experts affirment que cela a augmenté la probabilité de fortes pluies du type qui a conduit à des inondations meurtrières en Belgique et en Allemagne en juillet dernier.

L’année dernière, les températures à la surface de la mer étaient plus élevées qu’à tout moment depuis au moins 1992 dans l’est de la Méditerranée et dans certaines parties de la mer Baltique, où le mercure a augmenté de plus de 5 degrés Celsius au-dessus de la moyenne pendant les mois d’été.

Les vitesses annuelles du vent dans certaines parties de l’Europe occidentale et centrale ont été parmi les plus faibles depuis au moins 1979, a déclaré le service Copernicus. Cela a conduit à une réduction du potentiel estimé de l’énergie éolienne, l’une des principales sources d’énergie renouvelable sur laquelle les pays européens misent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d’électricité.

Les conclusions de l’agence sont basées sur des stations météorologiques au sol et des observations par satellite datant de 1950.

À l’échelle mondiale, le rapport indique que l’année 2021 s’est classée entre la 7e et la 5e année la plus chaude jamais enregistrée, selon l’ensemble de données utilisé.