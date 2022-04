Les combattants ukrainiens de Marioupol refusent de se rendre ou de mourir

Adam Schreck And Mstyslav Chernov, The Associated Press

Adam Schreck And Mstyslav Chernov, The Associated Press

KYIV, Ukraine — Des combattants ukrainiens, qui se sont enfermés dans une aciérie de la dernière poche connue de la résistance à l’intérieur de la ville détruite de Marioupol, ont ignoré dimanche un ultimatum de la Russie et ont résisté à la capture du port stratégique.

La chute de Marioupol survient après un siège de sept semaines qui a réduit une grande partie de la ville à une ruine fumante. Ce serait la plus grande victoire de Moscou de la guerre à ce jour et libérerait des troupes pour prendre part à une bataille potentiellement décisive pour le contrôle de l’est industriel de l’Ukraine.

La capture de la ville du sud permettrait également à la Russie de sécuriser pleinement un corridor terrestre vers la péninsule de Crimée, qu’elle a saisie à l’Ukraine en 2014, et de priver l’Ukraine d’un port majeur et de ses précieux actifs industriels.

Alors que ses missiles et ses roquettes s’abattaient sur d’autres parties du pays, la Russie a estimé que 2 500 soldats ukrainiens et environ 400 mercenaires étrangers s’étaient réfugiés dans l’aciérie d’Azovstal, qui couvre plus de 11 kilomètres carrés et disposant d’un réseau de passage souterrain.

De nombreux civils de Marioupol, y compris des enfants, se sont également réfugiés à l’usine d’Azovstal, a déclaré dimanche le chef de la patrouille de police de la ville, Mikhail Vershinin, à la télévision de Mariupol. Il a dit qu’ils se cachent des bombardements russes et de tous soldats russes.

Moscou a donné aux défenseurs un délai jusqu’à midi pour se rendre, affirmant que ceux qui avaient déposé les armes étaient «garantis de garder la vie». Les Ukrainiens l’ont rejeté, tout comme ils l’ont fait avec les ultimatums précédents.

«Nous nous battrons sans relâche jusqu’au bout, jusqu’à la victoire, dans cette guerre», a promis le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, dans l’émission «This Week». Il a déclaré que l’Ukraine était prête à mettre fin à la guerre par la diplomatie si possible, «mais nous n’avons pas l’intention de nous rendre.»

Quant à Marioupol assiégé, il semblait y avoir peu d’espoir dimanche d’un sauvetage militaire par les forces ukrainiennes de si tôt. Le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré à «Face the Nation» du canal CBS que les troupes ukrainiennes et les civils restants à Marioupol sont pratiquement encerclés. Il a dit qu’ils «poursuivaient leur lutte», mais que la ville n’existait plus en raison de destructions massives.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a envoyé ses vœux de Pâques via Twitter, en disant : «la résurrection du Seigneur est un témoignage de la victoire de la vie sur la mort, du bien sur le mal.»

Si Marioupol tombe, les forces russes devraient se joindre à une offensive générale dans les prochains jours pour le contrôle du Donbass, la région industrielle de l’est que le Kremlin est déterminé à capturer après avoir échoué dans sa tentative de prendre Kyiv, la capitale de l’Ukraine.

Les bombardements incessants et les combats de rue à Marioupol ont tué au moins 21 000 personnes, selon les estimations des Ukrainiens. Un hôpital où s’effectuent les accouchements a été touché par une frappe aérienne russe mortelle dans les premières semaines de la guerre, et environ 300 personnes auraient été tuées dans le bombardement d’un théâtre où des civils se réfugiaient.

On estime que 100 000 personnes sont restées dans la ville alors que sa population s’élevait à 450 000 avant la guerre. Ils sont piégés sans nourriture, eau, chauffage ou électricité dans un siège qui a fait de Marioupol la scène de certaines des pires souffrances de la guerre.

«Tous ceux qui continueront la résistance seront détruits», a déclaré le major général Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, en annonçant le dernier ultimatum.

Des images de drones diffusées par l’agence de presse russe RIA-Novosti ont montré d’imposants volumes de fumée au-dessus du complexe en acier, qui se trouve à la périphérie de la ville bombardée, sur la mer d’Azov.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, a décrit Marioupol comme un «bouclier défendant l’Ukraine» alors que les troupes russes se préparent au combat dans le Donbass, majoritairement russophone, où les séparatistes soutenus par Moscou contrôlent déjà une partie du territoire.

Pendant ce temps, les forces russes ont mené des attaques aériennes près de Kyiv et ailleurs dans un effort apparent pour affaiblir la capacité militaire de l’Ukraine avant l’assaut anticipé.

Après le naufrage humiliant du navire amiral de la flotte russe de la mer Noire la semaine dernière, dans ce que les Ukrainiens ont vanté d’être une attaque au missile, le Kremlin s’était engagé à intensifier les frappes sur la capitale.

La Russie a déclaré dimanche qu’elle avait attaqué une usine de munitions près de Kyiv dans la nuit avec des missiles à guidage précis, la troisième frappe de ce type en autant de jours.

Des explosions ont également été signalées dans la nuit à Kramatorsk, la ville à l’est où au début du mois, des missiles ont tué au moins 57 personnes dans une gare bondée de civils qui tentaient d’évacuer les lieux avant l’offensive russe.

Au moins cinq personnes ont été tuées dimanche par des bombardements russes à Kharkiv, la deuxième ville la plus peuplée d’Ukraine, ont indiqué des responsables régionaux. Les tirs de barrage ont percuté des immeubles résidentiels et ont laissé dans les rues des débris de verre et d’autres gravats, dont une partie d’au moins un missile.

Dans un discours passionné prononcé à l’occasion du dimanche orthodoxe des Rameaux, le maire de Kharkiv, Igor Terekhov, a reproché aux forces russes de ne pas avoir interrompu leurs bombardements en un jour aussi sacré.

Et M. Zelenskyy, dans son discours de soirée à la nation, a qualifié l’attentat de Kharkiv de «rien d’autre qu’une terreur délibérée.»

Un responsable régional de l’est de l’Ukraine a déclaré qu’au moins deux personnes avaient été tuées lorsque les forces russes avaient tiré sur des immeubles résidentiels de la ville de Zolote, près de la ligne de front dans le Donbass.

Mme Malyar, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, a déclaré que les Russes continuaient de frapper Marioupol avec des frappes aériennes et pourraient se préparer à un débarquement pour renforcer leurs troupes au sol.

L’offensive imminente à l’est, si elle réussissait, donnerait au président russe Vladimir Poutine une partie vitale du pays et une victoire dont il a grand besoin et qu’il pourrait vanter au peuple russe alors que le nombre de victimes de la guerre ne cesse d’augmenter et que les sanctions de l’Occident entraînent des difficultés économiques.

Le chancelier autrichien Karl Nehammer, qui a rencontré M. Poutine à Moscou cette semaine — le premier dirigeant européen à le faire depuis l’invasion du 24 février — a déclaré que le président russe était «dans sa propre logique de guerre» contre l’Ukraine.

Dans une entrevue sur «Meet the Press» de NBC, M. Nehammer a déclaré qu’il pense que Poutine croit qu’il est en train de gagner la guerre, et «nous devons le regarder dans les yeux et nous devons le confronter à ce que nous voyons en Ukraine.»

Sans mentionner explicitement la décision de M. Poutine d’envahir, le pape François a lancé un appel angoissé le dimanche de Pâques pour la paix en Ukraine, dénonçant «cette guerre cruelle et insensée dans laquelle il a été entraîné.»