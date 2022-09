Le pilote qui menaçait de s’écraser au Mississippi s’est posé sécuritairement

Emily Wagster Pettus, The Associated Press

TUPELO, Miss. — Le pilote d’un petit appareil qui menaçait d’écraser son avion contre un Walmart local de l’État du Mississippi a finalement atterri de façon sécuritaire, samedi.

Le gouverneur de l’État, Tate Reeves, a confirmé sur Twitter que la situation «a été résolue sans que personne ne soit blessé». Il a remercié les différents services qui ont contribué à faire poser l’avion.

Le pilote a commencé à tourner en rond vers 5h00 et l’appareil est demeuré en vol pendant plus de cinq heures.

La coordinatrice du shérif du comté de Benton, Connie Strickland, a indiqué que l’avion avait atterri et que le suspect était actuellement en détention.

Plus tôt, le Service de police de Tupelo a indiqué sur sa page Facebook que le Walmart et un magasin général situé tout près avaient été évacués. Peu après 8h00, l’appareil avait quitté l’espace aérien de Tupelo et semblait se diriger vers une usine de Toyota à Blue Springs.

Les autorités pensent que l’avion — un Beechcraft King Air C90A — a été volé et cherchent à déterminer si le pilote est un employé d’un aéroport local, ont mentionné deux sources à l’Associated Press.

Plusieurs agences fédérales américaines, dont le ministère de la Sécurité intérieure, ont participé à l’enquête et s’efforcent de trouver le mobile du pilote.