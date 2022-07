Le pape nie les rumeurs de démission et espère visiter Moscou et Kyiv après le Canada

The Associated Press

ROME — Le pape François a nié les rumeurs selon lesquelles il prévoyait démissionner prochainement et a indiqué qu’il espérait visiter Moscou et Kyiv après son séjour au Canada, plus tard ce mois-ci.

Le pape a également déclaré à Reuters, dans une entrevue publiée lundi, que l’idée «ne (lui) était jamais venue à l’esprit» d’annoncer sa retraite à la fin de l’été, bien qu’il ait répété qu’il pourrait démissionner un jour comme l’a fait le pape émérite Benoît XVI en 2013.

Il a révélé que son problème au genou, qui l’a amené à utiliser un fauteuil roulant pendant plus d’un mois, a été causé par une «petite fracture» qui s’est produite lorsqu’il a marché maladroitement alors que le ligament du genou était enflammé.

Il a dit que cela «s’améliorait lentement» avec un traitement au laser et à l’aimant.

Le pape François devait se rendre au Congo et au Soudan du Sud cette semaine, mais a dû annuler le voyage parce que les médecins lui ont dit qu’il avait besoin de plus de traitements. Il a précisé que tout indiquait qu’il pourrait se rendre au Canada du 24 au 30 juillet et a ajouté qu’il espérait visiter la Russie et l’Ukraine par la suite.