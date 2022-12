Le pape émérite Benoît XVI est décédé à l’âge de 95 ans

Nicole Winfield - The Associated Press, La Presse Canadienne

Nicole Winfield - The Associated Press, La Presse Canadienne

VATICAN — Le pape émérite Benoît XVI, dont l’état de santé s’était dégradé au cours des derniers jours, est décédé samedi à l’âge de 95 ans.

Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a annoncé «avec douleur» que Benoît XVI s’est éteint à 9h34, heure locale, samedi matin au monastère Mater Ecclesiae, au Vatican. Plus de détails seront divulgués prochainement, a-t-on précisé.

Le Vatican a aussi indiqué que la dépouille de Benoît XVI sera exposée dès lundi à la basilique Saint-Pierre afin de permettre aux fidèles de venir rendre un dernier hommage à celui qui a été pape de 2005 à 2013.

Le pape François célébrera jeudi les funérailles de Benoît XVI sur la place Saint-Pierre, un événement sans précédent au cours duquel un pape actuel célébrera les funérailles de son prédécesseur. Le pape émérite a demandé à ce que ses funérailles soient célébrées solennellement, mais avec «simplicité».

Benoît XVI a pris le monde par surprise, le 11 février 2013, lorsqu’il a annoncé qu’il n’avait plus la force de diriger l’Église catholique forte de 1,2 milliard de fidèles — une première en plus de 600 ans.

Sa décision dramatique a ouvert la voie à l’élection de son successeur, François. Les deux papes ont ensuite vécu côte à côte dans les jardins du Vatican, un arrangement sans précédent qui a préparé le terrain pour que de futurs «papes émérites» fassent de même.

Benoît XVI, dont la santé s’était détériorée peu après Noël, a reçu le sacrement de l’onction des malades mercredi, en présence de sa secrétaire de longue date et des femmes consacrées qui s’occupent de sa maison.

Un destin bouleversé

Joseph Ratzinger n’avait jamais voulu être pape. À l’âge de 78 ans, il mentionnait vouloir passer ses dernières années à écrire dans la «paix et la tranquillité» de sa Bavière natale, en Allemagne.

Mais au lieu de cela, il a été forcé de suivre les traces du bien-aimé Jean-Paul II et de diriger l’Église à travers les retombées du scandale des abus sexuels commis par des membres du clergé. Un deuxième scandale a éclaté lorsque son propre majordome a volé ses documents personnels et les a donnés à un journaliste.

Néanmoins, il s’est mis au travail avec une vision unique pour raviver la foi dans un monde qui, se lamentait-il fréquemment, semblait penser qu’il pouvait se passer de Dieu.

«Dans de vastes régions du monde aujourd’hui, il y a un étrange oubli de Dieu», a-t-il affirmé devant un million de jeunes lors de son premier voyage à l’étranger en tant que pape, en Allemagne, en 2005.

Par des gestes décisifs, souvent controversés, il a tenté de rappeler à l’Europe son héritage chrétien. Et il a placé l’Église catholique sur une voie conservatrice et traditionnelle qui a souvent aliéné les progressistes.

Il a notamment assoupli les restrictions sur la célébration de l’ancienne messe en latin et a lancé une répression contre les religieuses américaines, insistant pour que l’Église reste fidèle à sa doctrine et à ses traditions face à un monde en constante évolution. C’était une voie qui, à bien des égards, a été renversée par son successeur, François.

Le style de Benoît XVI n’aurait en fait pas pu être plus différent de celui de Jean-Paul II ou de François. Pas un chouchou des médias, Benoît XVI était un enseignant, un théologien et un universitaire dans l’âme: calme et pensif avec un esprit féroce.

C’est le dévouement de Benoît XVI à l’histoire et à la tradition qui l’a rendu cher aux membres de l’aile traditionaliste de l’Église catholique. Pour eux, le pape émérite est resté, même une fois à la retraite, un phare de nostalgie pour l’orthodoxie et la messe en latin de leur jeunesse — et le pape qu’ils préféraient de loin à François.

Scandales

Mais l’héritage de Benoît XVI a été immanquablement teinté par le scandale des abus sexuels qui, en 2010, a secoué l’Église. Des documents ont révélé que le Vatican connaissait très bien le problème, mais a fermé les yeux pendant des décennies.

Benoît XVI connaissait lui-même très bien l’ampleur du problème, puisque son ancien bureau — la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qu’il dirigeait depuis 1982 — était chargé de traiter les cas d’abus.

En fait, c’est lui qui, avant de devenir pape, en 2001, a pris la décision d’assumer la responsabilité du traitement de ces cas après avoir réalisé que les évêques du monde entier ne punissaient pas les agresseurs, mais les déplaçaient simplement de paroisse en paroisse.

Une fois devenu pape, Benoît XVI a notamment pris des mesures contre le prêtre pédophile le plus notoire du XXe siècle, Marcial Maciel.

À la retraite, Benoît XVI a été critiqué par un rapport indépendant pour sa gestion de quatre dossiers, alors qu’il était évêque de Munich. Il a nié tout acte répréhensible personnel, mais s’est excusé pour toute «faute grave».

Dès que le scandale des abus s’est calmé pour Benoît, un autre a éclaté.

En octobre 2012, son ancien majordome, Paolo Gabriele, a été reconnu coupable de vol aggravé après que la police du Vatican a trouvé une énorme réserve de documents papaux dans son appartement.

Il a reconnu aux enquêteurs du Vatican avoir donné les documents au journaliste italien Gianluigi Nuzzi, parce qu’il pensait que le pape n’était pas informé du «mal et de la corruption» au Vatican et que l’exposer publiquement mettrait l’Église sur la bonne voie.

Démission

Une fois le scandale des «Vatileaks» contrôlé, Benoît XVI s’est senti libre de prendre la décision extraordinaire à laquelle il avait fait allusion précédemment: il a annoncé qu’il démissionnerait, plutôt que de mourir en fonction comme tous ses prédécesseurs l’avaient fait pendant près de six siècles.

«Après avoir examiné ma conscience à plusieurs reprises devant Dieu, j’en suis venu à la certitude que mes forces dues à un âge avancé ne sont plus adaptées» aux exigences d’être pape, a-t-il déclaré devant ses cardinaux.

Il a fait ses dernières apparitions publiques en février 2013, puis est monté à bord d’un hélicoptère pour se rendre à la maison de retraite papale à Castel Gandolfo, pour assister au conclave en privé. Benoît XVI a alors largement tenu parole et tenu une vie de prière à la retraite, ne sortant qu’occasionnellement de son monastère pour des événements spéciaux.

Malgré son style et ses priorités très différents, François a souvent dit qu’avoir Benoît XVI au Vatican, c’était comme avoir un «grand-père sage» vivant à la maison.

Benoît XVI a hérité de la tâche presque impossible de suivre les traces de Jean-Paul II lorsqu’il a été élu 265e chef de l’Église, le 19 avril 2005. Il était le plus vieux pape élu en 275 ans et le premier Allemand en près de 1000 ans.