Le pape annule son voyage en Afrique en juillet; rien n’est dit sur celui prévu au Canada

Nicole Winfield, The Associated Press

VATICAN — Le pape François annule un voyage prévu en juillet en Afrique sur ordre des médecins en raison de problèmes persistants à un genou.

Ce voyage devait avoir lieu avant celui qu’il doit effectuer au Canada, sur lequel le Vatican n’a rien dit, vendredi.

Le souverain pontife âgé de 85 ans devait se rendre en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud du 2 au 7 juillet. Le voyage est reporté à une date ultérieure à déterminer.

Dans un communiqué, le Vatican écrit qu’à « la demande de ses médecins, et afin de ne pas compromettre les résultats de la thérapie qu’il suit pour son genou, le Saint-Père a été contraint de reporter, à regret, son Voyage Apostolique en République Démocratique du Congo et au Soudan du Sud ».

François a utilisé un fauteuil roulant pendant environ un mois en raison de ligaments tendus dans son genou droit qui ont rendu la marche et la station debout difficiles et douloureuses. Il a également reçu des injections, maintenu le genou aussi immobile que possible et marché avec une canne ou l’aide d’un assistant, si nécessaire.

Le pape a prévu une visite au Canada du 24 au 30 juillet pour une réconciliation avec les Autochtones. La déclaration du Vatican n’a rien dit sur ce voyage, et le porte-parole Matteo Bruni a seulement mentionné que les autres engagements du pape étaient confirmés.

Il semble que le pape ne veuille pas subir d’opération au genou, apparemment à cause de sa réaction à l’anesthésie lorsqu’il s’est fait retirer 33 centimètres de son gros intestin en juillet 2021.