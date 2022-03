Le batteur des Foo Fighters Taylor Hawkins meurt à 50 ans

Andrew Dalton, The Associated Press

Andrew Dalton, The Associated Press

LOS ANGELES — Taylor Hawkins, le batteur de longue date du groupe rock Foo Fighters, est décédé à l’âge de 50 ans.

Il n’y avait pas dans l’immédiat de détails sur les circonstances et la cause de la mort du musicien. Mais le groupe a déclaré sur les réseaux sociaux que son décès était une «perte tragique et prématurée».

«Son esprit musical et son rire contagieux seront avec nous tous pour toujours», peut-on lire sur le compte Twitter officiel du groupe qui a également envoyé ce message par courriel aux médias.

«Nos pensées vont à sa femme, ses enfants et sa famille, et nous demandons que leur vie privée soit traitée avec le plus grand respect en cette période incroyablement difficile.»

Après le fondateur et leader des Foo Fighters, Dave Grohl, Taylor Hawkins était probablement le membre le plus en vue du groupe, apparaissant aux côtés du chanteur dans des entrevues et jouant des rôles de premier plan dans les vidéos du groupe.

Il a également joué dans le film de comédie d’horreur récemment sorti par Foo Fighters, «Studio 666», dans lequel une force démoniaque dans un une maison où le groupe séjourne s’empare de Dave Grohl et le rend meurtrier.

Taylor Hawkins a été le batteur des Foo Fighters pendant 25 des 28 années d’existence du groupe, succédant au batteur d’origine William Goldsmith en 1997.

Né Oliver Taylor Hawkins à Fort Worth, au Texas, en 1972, l’artiste a grandi à Laguna Beach, en Californie. Il a joué dans le petit groupe Sylvia avant de décrocher son premier concert majeur en tant que batteur du chanteur canadien Sass Jordan. Il a ensuite passé le milieu des années 1990 en tant que batteur de tournée pour Alanis Morissette avant que Dave Grohl ne lui demande de rejoindre les Foo Fighters.

C’est la deuxième fois que Dave Grohl vit la mort d’un proche membre d’un groupe. Il était le batteur de Nirvana à la mort de Kurt Cobain en 1994.

Taylor Hawkins laisse dans le deuil sa femme Alison et leurs trois enfants.