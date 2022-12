L’artiste reggae Joseph Marley, petit-fils de Bob Marley, décède à 31 ans

The Associated Press

MIAMI — Le musicien de reggae Joseph Marley, dit Jo Mersa, petit-fils de Bob Marley et fils du chanteur Stephen Marley, est décédé à 31 ans.

Son représentant a confirmé sa mort au magazine Rolling Stone mardi, mais la cause du décès n’a pas été révélée dans l’immédiat.

Né en Jamaïque et élevé à Miami, Joseph Marley a suivi les traces musicales de sa famille, montant sur scène avec le groupe de sa famille, Ziggy Marley and the Melody Makers.

Il a fait ses débuts musicaux en 2010 avec la sortie de sa première chanson «My Girl», en collaboration avec son cousin Daniel Bambaata Marley. En 2016, il a collaboré sur une chanson avec son père pour l’album de ce dernier, «Revelation Part 2: The Fruit of Life».

Joseph Marley a sorti son propre premier album «Eternal» en 2021.

L’artiste a grandi avec son père musicien et entouré des autres enfants de Bob Marley, dont l’oncle Ziggy et les tantes Sharon et Cadella.

La nouvelle de sa mort a suscité des réactions sur les réseaux sociaux, incluant un message du premier ministre jamaïcain Andrew Holness.

«Son décès prématuré à l’âge de 31 ans est une énorme perte pour la musique alors que nous nous tournons vers la prochaine génération», a-t-il écrit dans un message sur Twitter.