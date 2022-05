The Associated Press

DAVOS, Suisse — La réunion du Forum économique mondial a débuté lundi à Davos, en Suisse.

L’événement annuel reprend en personne après une interruption de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19, qui a également repoussé la réunion de cette année de son créneau hivernal habituel.

Des milliers de dirigeants d’entreprises, de représentants gouvernementaux et d’autres personnalités ont rempli la salle de conférence, à la fois pour des entretiens et pour prendre prendre part à des tables rondes sur des sujets tels que le développement durable, le changement climatique et la guerre déclenchée en Ukraine par la Russie.

L’une des principales attractions de la journée d’ouverture est le discours virtuel du président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky. Une importante délégation du gouvernement ukrainien est également présente en personne, plaidant pour un soutien accru de l’Occident dans la lutte du pays contre la Russie.

Le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, a déclaré que la guerre en Ukraine ainsi que le changement climatique et l’économie mondiale sont des questions clés lors du rassemblement de Davos. Dans son discours de bienvenue, il a affirmé que cette guerre était un tournant de l’histoire et qu’elle va remodeler le paysage politique et économique des années à venir.

M. Schwab a aussi dit que le monde est à la fin de la catastrophe sanitaire la plus grave des 100 dernières années, la pandémie de COVID-19.

À son avis, le changement climatique et la préservation de la nature sont des problèmes auxquels il faut s’attaquer de toute urgence et les préoccupations concernant l’inflation élevée affecteront la façon d’envisager l’avenir de l’économie mondiale.