La fête de Pâques est de retour à la Maison-Blanche après deux années de pandémie

Darlene Superville, The Associated Press

WASHINGTON — La Maison-Blanche espère susciter une «egg-citation» alors que le roulement des œufs de Pâques reviendra lundi après une interruption de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19.

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden s’apprêtent à accueillir quelque 30 000 enfants et leurs accompagnateurs adultes pour le roulement des œufs, la chasse aux œufs et autres activités.

La première dame, qui est enseignante, l’appelle le «Egg-ucation Roll», ont déclaré des collaborateurs. Elle transformera la pelouse sud en une communauté scolaire avec une variété de stations éducatives.

Il s’agit de la première course des œufs de Pâques organisée par les Biden, qui devraient s’adresser à la foule et participer à certaines des activités, bien que de la pluie ait été annoncée pour lundi.

La pandémie de COVID-19 a conduit la Maison-Blanche à annuler l’événement en 2020 et en 2021.

Outre le roulement des œufs et la chasse aux œufs, l’événement d’une journée comprendra une zone d’activités scolaires, un coin lecture, un spectacle de variétés, un endroit pour enseigner aux enfants comment les agriculteurs produisent de la nourriture, une station de prise de photos, une zone d’«egg-ucation» physique avec un parcours d’obstacles et d’autres stations d’exercices, et un «cafétorium» où les enfants et leurs familles apprendront à fabriquer et pourront manger des friandises.

L’«egg-stravaganza» fera sensation grâce à la participation de l’animateur du «Tonight Show» Jimmy Fallon, de la chanteuse Ciara et de l’actrice et chanteuse Kristin Chenoweth.

Plus de deux douzaines de personnages costumés parcourront le terrain, dont Le Chat dans le chapeau du Dr Seuss, les mascottes des présidents des Nationals de Washington des Ligues majeures de baseball, Rosita et Cookie Monster de «Sesame Street» et Snoopy et Charlie Brown, entre autres.

Les familles des militaires seront parmi les 30 000 participants, y compris les membres d’équipage de l’USS Delaware et leurs familles. La première dame est la commanditaire du sous-marin nucléaire d’attaque, que le président a commandé lors d’une cérémonie ce mois-ci à Wilmington, Delaware.

Les membres du grand public ont reçu leurs billets via une loterie en ligne.

Le roulement des œufs sera le plus grand événement à ce jour à la Maison-Blanche depuis l’élection de M. Biden et se déroulera en cinq vagues commençant à 7 h 30 et se terminant à 18 h 30.

La reprise de cette tradition de Pâques est un signe que la Maison-Blanche s’ouvre à nouveau, malgré une récente hausse de cas de COVID-19 parmi les membres du cabinet, le personnel de la Maison-Blanche, le mari de la vice-présidente Kamala Harris et les membres du Congrès, y compris la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Certains de ces cas découlaient de la reprise ce mois-ci du dîner de printemps du Gridiron Club.

Les visites publiques autoguidées du manoir exécutif devraient reprendre vendredi, de manière limitée, après avoir également été interrompues en 2020 en raison de la pandémie.

La tradition du roulement des œufs de Pâques à la Maison-Blanche remonte à 1878.