La cagnotte du tirage du Mega Millions franchit le cap du milliard $US aux États-Unis

The Associated Press

DES MOINES, Iowa — Aux États-Unis, personne n’a mis la main sur le gros lot de 940 millions $ US à la loterie du Mega Millions, de sorte que le prochain gros lot passera à une valeur estimée de 1,1 milliard $US lors du tirage de mardi soir.

Le prix est le troisième en importance dans l’histoire des États-Unis.

Depuis un peu plus de deux mois, il y a eu 24 tirages sans faire de gagnant, ce qui a fait prendre de l’ampleur à la cagnotte.

Le nouveau gros lot estimé à 1,1 milliard $US sera versé sous forme de rente annuelle au gagnant sur une période 29 ans. Toutefois, les gagnants du grand prix prennent habituellement l’option en espèces, ce qui pour le tirage de mardi soir sera d’une valeur estimée à 568,7 millions $ US.

«Mega Millions vient d’atteindre la barre du milliard de dollars. Il est particulièrement agréable de voir le jackpot croître tout au long des vacances et dans la nouvelle année», a affirmé dans une déclaration tôt samedi Pat McDonald, le directeur de loterie de l’Ohio et directeur principal du Mega Millions Consortium. «À mesure que le jackpot augmente, nous encourageons nos joueurs à respecter leur budget de divertissement et à profiter de ce jackpot avec nous.»

Les seuls gros lots du Mega Millions dépassant la valeur de celui du tirage de mardi ont été la somme de 1,53 milliard $US remporté en Caroline du Sud en 2018 et la cagnotte de 1,33 milliard $US du billet gagnant en Illinois en juillet, précise le communiqué.

Elijah Kouza, directeur adjoint d’un dépanneur de Buscemi en Livonie, au Michigan, a souligné que la loterie Mega Millions a attiré un nombre plus important de clients avant le tirage au sort de vendredi soir. Le prix de 940 millions $US était annoncé bien en vue au magasin.

La loterie du Mega Millions est disponible dans 45 États américains ainsi que dans le district de Washington et aux Îles Vierges américaines.