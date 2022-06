Jubilé de platine de la reine Elizabeth II: un mystère résolu pendant le concert

The Associated Press

LONDRES — On sait maintenant ce qui se cache dans le sac à main de la reine Elizabeth II.

Ce mystère de longue date a été résolu samedi lorsque la monarque elle-même en a révélé le contenu lors de sa deuxième apparition dans un court-métrage diffusé en ouverture du concert donné en l’honneur de ses 70 ans de règne. Cette fois, la saynète mettait en vedette l’ourson Paddington en visite au palais de Buckingham.

Après avoir avalé tout le thé et détruit le gâteau, l’ourson au manteau de laine et arrivant du fond du Pérou a confié à la reine qu’il conservait toujours une réserve de sandwichs à la marmelade avec lui et qu’il avait sa cachette dans son chapeau.

«Moi aussi, a répondu la reine avant d’ouvrir son sac à main. Je garde les miens ici.»

Cette scène se voulait un rappel d’une apparition de la reine en tant que «Bond girl» dans un court-métrage tourné pour l’ouverture des Jeux de Londres en 2012.

«Sa majesté est bien connue pour son sens de l’humour, alors cela ne devrait étonner personne qu’elle ait décidé de participer à la vidéo de ce soir», a commenté le palais. «Elle était très intéressée par le tournage et le processus d’animation et la chance de recevoir un ourson célèbre pour le thé était beaucoup trop plaisante pour refuser.»

La présentation de la vidéo a soulevé les rires et les applaudissements du public présent pour le spectacle extérieur organisé au palais de Buckingham lors du troisième de quatre jours de festivités célébrant le jubilé de platine de la reine.

La monarque de 96 ans n’était pas présente. Les sources officielles ont évoqué des «problèmes de mobilité épisodiques» qui ont limité les apparitions publiques de la reine au cours des derniers mois.

Deux héritiers au trône britannique ont cependant assisté à l’événement, soit le prince Charles et le prince William, fils et petit-fils de la reine.

Charles a débuté son discours en s’adressant à «Votre majesté, maman» avant de rendre hommage à «une vie entière de service désintéressé».

Il a ensuite rappelé la liste interminable de leaders mondiaux que sa mère a rencontrés ainsi que les interminables piles de documents que sa mère a dû relire et examiner au fil de son règne qui a débuté aux premiers jours de la guerre froide. Il a également souligné le rôle de symbole de stabilité et d’unité qu’a eu sa mère au sein du Royaume-Uni et du Commonwealth.

«Vous nous avez reçus et avez discuté avec nous. Vous avez ri et pleuré avec nous et plus important encore, vous avez été là pour nous pendant ces 70 ans», a déclaré Charles au moment où des images de la vie de la reine étaient projetées sur les murs du palais.

«Votre promesse de servir toute votre vie – vous continuez de la remplir. C’est pour cette raison que nous sommes là. C’est pour cela que nous fêtons ce soir», a-t-il poursuivi.

Tout juste avant son père, William a parlé de l’engagement de sa grand-mère pour la protection de l’environnement alors qu’il abordait l’importance de la lutte contre les changements climatiques. Une vidéo d’archives de la reine datant de Noël 1989 a été diffusée dans laquelle elle appelait toutes les nations à travailler ensemble pour protéger la terre pour «nos enfants et les enfants de nos enfants».

Le concert met en vedette Diana Ross, Queen + Adam Lambert et Alicia Keys dans un amphithéâtre temporaire construit autour du Victoria Memorial à l’extérieur du palais de Buckingham.

La souveraine a choisi de ne pas assister au Derby d’Epsom plus tôt samedi, pour la deuxième fois en autant de jours, en raison de ses ennuis de mobilité, privant les foules d’une chance de la voir. Vendredi, la reine a manqué une messe spéciale d’action de grâce en son honneur à la cathédrale St. Paul à Londres.

Le prince Harry et son épouse, Meghan, faisaient partie de la cinquantaine de membres de la famille royale réunis vendredi pour honorer le chef d’État. Il s’agit de leur première apparition publique au Royaume-Uni depuis qu’ils ont cessé leurs fonctions royales il y a deux ans.