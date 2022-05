Joe Biden se réjouit de l’investissement de 10 milliards $ par Hyundai

Josh Boak et Aamer Madhani, The Associated Press

SÉOUL, Corée, République de — Le président des États-Unis Joe Biden s’est penché sur les intérêts commerciaux et de sécurité dimanche alors qu’il terminait une visite de trois jours en Corée du Sud, présentant l’engagement de Hyundai d’investir au moins 10 milliards $ dans les véhicules électriques et les technologies connexes aux États-Unis États.

Il a également déclaré qu’il n’était pas préoccupé par une éventuelle provocation de la Corée du Nord pendant sa tournée dans la région.

«Nous sommes prêts à faire face à tout ce que fait la Corée du Nord», a déclaré M. Biden avant de rendre visite aux troupes américaines et sud-coréennes qui servent ensemble sur la péninsule.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un message pour le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, le président Biden a offert une courte réponse.

«Bonjour, point final», a-t-il dit.

C’était un autre écart marqué par rapport à son prédécesseur, le président Donald Trump, qui a dit un jour qu’il était «tombé amoureux» de Kim Jong-un.

Avant de quitter la Corée du Sud et de se rendre au Japon, M. Biden est apparu avec le directeur général de Hyundai, Eusiun Chung, pour souligner l’augmentation des investissements de l’entreprise aux États-Unis, dont 5,5 milliards $ pour une usine de véhicules électriques et de batteries en Géorgie.

«Les véhicules électriques sont bons pour nos objectifs climatiques, mais ils sont également bons pour les emplois, a déclaré Joe Biden. Et ils sont bons pour les affaires.»

M. Chung a également annoncé que son entreprise dépenserait 5 milliards $ supplémentaires en intelligence artificielle pour les véhicules autonomes et d’autres technologies.

L’investissement majeur des États-Unis par une société sud-coréenne reflète la manière dont les pays tirent parti de leurs liens militaires de longue date dans un partenariat économique plus large.

Plus tôt dans son voyage, M. Biden a visité une usine de puces informatiques dirigée par Samsung, le géant coréen de l’électronique qui prévoit de construire une usine de production de 17 milliards $ au Texas.

M. Biden a fait de la coopération économique avec la Corée du Sud une priorité, déclarant samedi que «cela rapprochera encore plus nos deux pays, coopérant encore plus étroitement que nous le faisons déjà, et contribuera à renforcer nos chaînes d’approvisionnement, à les protéger contre les chocs et à donner à notre économie un avantage concurrentiel.»

La pandémie et l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février ont obligé à repenser plus profondément la sécurité nationale et les alliances économiques. La pandémie de coronavirus a entraîné des pénuries de puces informatiques, d’automobiles et d’autres biens qui, selon l’administration Biden, peuvent finalement être résolues en ayant plus de fabrication au niveau national et avec des alliés de confiance.

L’usine géorgienne de Hyundai devrait employer 8100 travailleurs et produire jusqu’à 300 000 véhicules par an. La construction devrait commencer au début de l’année prochaine et la production commencer en 2025.

Mais l’usine Hyundai montre qu’il y a aussi des compromis alors que M. Biden poursuit son programme économique.

Plus tôt dans son mandat, le président a tenté de lier la production de véhicules électriques aux constructeurs automobiles avec des travailleurs syndiqués. Dans le cadre d’une proposition de dépenses de 1,85 billion $ qui a été bloquée au Sénat, M. Biden voulait que des crédits d’impôt supplémentaires aillent aux acheteurs de véhicules électriques fabriqués par des usines syndiquées.

Cela aurait donné un coup de pouce à l’usine automobile syndiquée appartenant à General Motors Co., Ford Motor Co. et Stellantis NV à un moment crucial où l’adhésion syndicale à l’échelle nationale diminue constamment.

Lors de la visite de Samsung, le président Biden a demandé aux entreprises coréennes qui construisent des usines aux États-Unis d’embaucher des travailleurs syndiqués. En plus de sa prochaine usine au Texas, Samsung a conclu un accord avec Stellantis pour construire une usine de fabrication de batteries de véhicules électriques aux États-Unis.

Jusqu’à présent, rien ne garantit que les travailleurs de l’usine de Hyundai en Géorgie seront syndiqués.