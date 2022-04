Israël affirme avoir intercepté une roquette tirée depuis Gaza

The Associated Press

JÉRUSALEM — L’armée israélienne affirme avoir intercepté une roquette tirée depuis la bande de Gaza en direction de son territoire, lundi.

Il s’agirait d’un premier tir de roquette depuis des mois en provenance du territoire palestinien enclavé contrôlé par le Hamas. La tension entre Israéliens et Palestiniens a monté d’un cran à la suite d’affrontements dans un lieu sacré de Jérusalem et d’une série d’attaques et d’interventions militaires.

Quelques heures plus tôt, le leader du Jihad islamique palestinien a fait paraître un bref communiqué aux allures d’avertissement voilé dans lequel il condamne les «violations» israéliennes à Jérusalem.

«Les menaces de l’ennemi (israélien) de mettre fin aux facilitations en place pour Gaza ne peuvent nous réduire au silence devant ce qui se passe à Jérusalem et en Cisjordanie occupée», a déclaré Ziad al-Nakhala, qui se trouve à l’extérieur des territoires palestiniens.

Le Jihad islamique palestinien détient un arsenal de roquettes, mais Israël continue de blâmer le Hamas pour tout type de projectile tiré depuis la bande de Gaza et réplique habituellement par des frappes aériennes.

Lundi, les troupes israéliennes ont ouvert le feu et blessé deux Palestiniens au cours d’un affrontement qui a éclaté lors d’une opération coordonnée pour procéder à des arrestations en Cisjordanie occupée.

Selon l’armée israélienne, 11 Palestiniens ont été arrêtés durant l’opération menée un peu partout sur le territoire au cours de la nuit. Lors d’un raid dans le village d’al-Yamoun, près de la ville de Jénine, l’armée a rapporté que des dizaines de Palestiniens auraient lancé des pierres et des engins explosifs en direction des soldats.

Les militaires ont répliqué en ouvrant le feu en direction de «suspects ayant projeté des engins explosifs», a justifié l’armée. Le ministère palestinien de la Santé a confirmé que deux hommes ont été hospitalisés pour des blessures graves faisant craindre pour leur vie.

Israël a mené une série de missions d’arrestations et autres opérations au cours des dernières semaines dans l’objectif de prévenir d’éventuelles attaques à la suite d’un attentat qui a fait au moins 14 morts sur son territoire. Deux des responsables de l’attentat provenaient des environs de Jénine, un bastion qui résiste depuis longtemps au pouvoir israélien.

Au moins 25 Palestiniens ont été tués au cours des dernières semaines par les forces israéliennes, d’après un recensement effectué par l’Associated Press. Plusieurs des victimes avaient perpétré des attentats ou participé aux affrontements, mais une femme non armée et un avocat qui semblait n’avoir fait qu’observer la scène ont aussi été abattus.

Israël a pris possession de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem-Est lors de la guerre de 1967. Les Palestiniens cherchent à récupérer ces territoires pour la création d’un éventuel État indépendant.